Mack Trucks beginnt Produktion von E-Schwerlast-Lkw

Der zur Volvo Group gehörende US-Nutzfahrzeughersteller Mack Trucks hat in seinem Werk in Macungie im Bundesstaat Pennsylvania mit der Serienproduktion seines ersten vollelektrischen Schwerlast-Lkw begonnen. Erste Bestellungen liegen seit Juni vor.

Der Mack LR Electric mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 66.000 Pfund (30 Tonnen) und einer Zuladung von 11,5 Tonnen wird von zwei E-Motoren angetrieben, die zusammen 334 kW Dauer- und 400 kW Spitzenleistung liefern und verfügt über vier Batteriepacks mit NMC-Zellen, die mit bis zu 150 kW geladen werden können. Angaben zur Batteriekapazität gibt es nicht, die Reichweite soll bei bis zu 70 „On-the-Job-Meilen“ liegen, also umgerechnet 112 Kilometer.

Eine realistische Reichweite zu nennen, ist in diesem Fall nicht so einfach: Mack gibt an, dass die Batterien nicht nur den Antrieb, sondern auch weitere Nebenverbraucher, die über Stromkreise mit 12, 24 oder 600 Volt betrieben werden, mit Energie versorgen. Sprich: Die teils energieintensiven Nebenverbraucher haben einen großen Einfluss auf die tatsächliche Reichweite. Hinzu kommt die wechselnde Zuladung.

Um die Effizienz zu steigern, verfügt der Mack LR Electric über ein regeneratives Bremssystem. Die Rekuperation kann dabei in drei Stufen gewählt werden. Die Fahrzeuge von Mack werden oft in der Abfallentsorgung eingesetzt, wo viele regelmäßige Stopps zum Fahrprofil gehören – und eine Rekuperation deutlich mehr bringt als bei einem Langstrecken-Lkw.

„Mack ist seit langem führend im Abfallsegment und wir freuen uns sehr, jetzt Mack LR Electric-Fahrzeuge zu produzieren, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen“, sagt Jonathan Randall, Senior Vice President of Sales and bei Mack Trucks. „Die Kundenresonanz auf den LR Electric war überwältigend positiv, und wir freuen uns darauf, jetzt, da wir in der Produktion sind, mehr in den Flottenbetrieb einzubringen.“

Das New York City Department of Sanitation (DSNY) hat ein Vorserienfahrzeug seit September 2020 im Testbetrieb. Im Juni wurde dann bekannt, dass das DSNY den Kauf von sieben Mack LR Electric als Müllwagen plant. Ein weiteres Demonstrations-Fahrzeug ist beim Entsorger Republic Services in Hickory, North Carolina, in Betrieb.

