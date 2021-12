Voi schließt überzeichnete Finanzierungsrunde ab

Der E-Tretroller-Verleiher Voi Technology hat in einer überzeichneten Finanzierungsrunde weitere 115 Millionen US-Dollar eingenommen. Mit dem neuen Finanzierungspaket beläuft sich das Gesamtvolumen für 2021 auf 160 Millionen Dollar.

Seit der Gründung 2018 hat das Unternehmen insgesamt 430 Millionen Dollar eingeworben, wie das Unternehmen mitteilt. Mit dem frischen Kapital will Voi die Expansion in weitere europäische Märkte fortsetzen und die Sharing-Flotten um E-Bikes ergänzen.

Die aktuelle Finanzierungsrunde wurde von der Raine Group und VNV Global angeführt, es haben sich auch weitere Bestands- sowie neue Investoren beteiligt. „Seit unserer ersten Investition vor einem Jahr hat Vois Engagement in Punkto Produktinnovation, betriebliche Effizienz und lokale Partnerschaft dem Unternehmen geholfen, seine Führungsposition in der Region auszubauen“, sagt Jason Schretter, Partner und Leiter der EMEA-Abteilung der Raine Group. „Wir freuen uns über die Beteiligung von neuen und wiederkehrenden Investoren in dieser Runde. Gemeinsam wollen wir dazu beitragen, Vois Bemühungen um Partnerschaften mit Städten voranzutreiben, um die Mobilität des Kontinents umweltfreundlicher zu gestalten.“

Voi gibt an, man im Jahr 2021 bisher ein Umsatzwachstum von 140 Prozent verzeichnet habe. In Deutschland erhöhte sich das Fahrtenvolumen laut der Mitteilung um das Sechsfache im Vergleich zu 2019, Gewinnspannen und Rentabilität stiegen stark an. „Es besteht kein Zweifel, dass Mikromobilität in Europa auf dem Vormarsch ist“, sagt Fredrik Hjelm, Mitbegründer und CEO von Voi Technology. „Daher ist es unser Ziel, die erste Mobilitätsplattform in Europa zu werden, die Städte dabei unterstützt, ihren Einwohnern eine flexible und smarte Art der Fortbewegung anzubieten.“

Zudem kündigte das Unternehmen an, im Frühjahr 2022 den Voiager 5 als neues Modell einführen zu wollen. Technische Details zu dem Fahrzeug, dass das „bisher sicherste E-Scooter Modell Europas“ sein soll, gibt das Unternehmen aber noch nicht preis.

globenewswire.com