Karat Packaging bestellt zehn Tesla Semi

Das kalifornische Unternehmen Karat Packaging, ein Hersteller von Einweg-Essensprodukten, hat zehn Tesla Semi bestellt. Der Auftrag ist Teil des Plans von Karat Packaging, das Logistikangebot von seinen bestehenden Distributionszentren in Texas, New Jersey und South Carolina aus geografisch zu erweitern und auch in Kalifornien weiter zu expandieren.

Karat Packaging verfügt nach eigenen Angaben derzeit über 86 Lkw und Anhänger und bietet etwa 100 seiner Kunden in Kalifornien Logistikdienstleistungen. Den Kauf der E-Lkw von Tesla begründet Karat vor allem mit den angekündigten geringen Betriebskosten.

„Wir freuen uns, Lkw mit alternativen Kraftstoffen in unsere Flotte aufzunehmen. Dieser Kauf stellt unsere Verpflichtung dar, weiterhin in umweltfreundliche Lösungen zu investieren“, sagt Alan Yu, Chairman und CEO von Karat Packaging.

Wann genau das Unternehmen seine zehn Tesla Semi erhalten wird, ist aber noch offen. Die Produktion in größeren Stückzahlen in der Giga Texas ist erst ab 2023 geplant. Seit Mitte Dezember läuft offenbar bereits eine Vorproduktion in Kleinserie nahe der Gigagfactory 1 in Nevada. Dort dürften erste Erprobungsfahrzeuge für Kunden – unter anderem wohl PepsiCo – gebaut werden.

