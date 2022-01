Ferronordic bestellt 32 E-Lkw

Ferronordic, ein Service- und Vertriebsunternehmen in den Bereichen Baumaschinen und Lkw, hat seinen ersten Auftrag für Elektro-Lkw in Deutschland erteilt. Der Auftrag umfasst 21 Renault Trucks D Z.E und D Wide Z.E sowie elf Volvo FL und Volvo FE Electric, also insgesamt 32 vollelektrische Lkw.

Die Fahrgestelle für die Lkw sollen gemäß der Mitteilung von Ferronordic im ersten Quartal 2022 geliefert und anschließend in Deutschland mit Aufbauten ausgestattet werden. Ende März 2022 sollen die Fahrzeuge dann einsatzbereit sein.

Die bestellten Fahrzeuge sind als mittelschwere E-Lkw vor allem für den Verteilverkehr und die Last-Mile-Delivery gedacht. Ferronordic wird die Fahrzeuge aber nicht selbst betreiben: Die E-Lkw werden zunächst als Vorführfahrzeuge eingesetzt, bevor sie an Kunden verkauft oder vermietet werden.

Um das Werkstattnetz für Elektro-Lkw vorzubereiten, wird Ferronordic auch in die Ausbildung von Mechanikern, in Ladestationen und Ausrüstung für Batteriewechsel investieren. Genaue Summen oder Zeitpläne werden hierzu aber nicht genannt.

„Wir freuen uns sehr, mit Volvo Trucks und Renault Trucks zusammenzuarbeiten, um die großflächige Einführung von Elektrofahrzeugen in Deutschland zu unterstützen“, sagt Ferronordic-CEO Lars Corneliusson. „Das richtige Know-how über und die Förderung von Elektromobilität ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Vision, ein führendes Vertriebs- und Serviceunternehmen in unseren Märkten zu sein. Indem wir die notwendigen Investitionen für Elektromobilität machen, treiben wir auch die weitere Auslastung unseres Netzwerks in Deutschland voran und tragen damit zur Elektrifizierung der Transportbranche bei.“

pressebox.de