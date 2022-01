Jim Rowan wird neuer Volvo-CEO

Der schwedische Autobauer Volvo hat einen neuen CEO ernannt: Jim Rowan wird bereits im März 2022 den Vorstandsvorsitz von Håkan Samuelsson übernehmen. Der langjährige Volvo-Chef, der das Unternehmen auf einen straffen eMobility-Kurs gelenkt hat, wird dann aus dem Unternehmen ausscheiden.

Konkret wird der Chefwechsel am 21. März 2022 stattfinden, wie der Autobauer mitteilt. Rowan wird dann die Rolle als CEO und Präsident von Volvo Cars übernehmen. Erfahrungen in der Autobranche hat der Brite nicht: Derzeit ist er unter anderem CEO von Ember Technologies (einem Hersteller einer smarten Tasse mit Temperatursteuerung), Vorstandsmitglied bei PCH International, Senior Advisor bei der Investmentgesellschaft KKR und seit April 2021 Mitglied des Gesellschafterausschusses von Henkel. Zuvor war er acht Jahre lang bei Dyson tätig — von 2012 bis 2017 als Chief Operating Officer, von 2017 bis 2020 als CEO.

Volvo schätzt nach eigenen Angaben genau diese Erfahrung im Technologie- und Konsumsektor, etwa die Expertise bei Transformationsstrategien und Kundenbindung, aber auch Digitalisierung, Disruption, Innovation, Engineering und Lieferketten. „Volvo Cars durchläuft eine rasante Transformation der Digitalisierung, weshalb wir jemanden mit globaler CEO-Erfahrung außerhalb der Automobilindustrie gewinnen wollten“, sagt Eric Li, Aufsichtsratsvorsitzender bei Volvo.

Li dankte auch Samuelsson „für sein Engagement und seine Entschlossenheit in den letzten zehn Jahren bei Volvo Cars“. „Håkan hat zusammen mit seinem Managementteam eine erneuerte und starke Produktlinie geschaffen und Volvo wieder als a Premiummarke, die für die Zukunft gut aufgestellt ist und den erfolgreichen Börsengang von Volvo Cars ermöglicht hat“, so Li weiter.

Samuelsson war 2010 in den Volvo-Vorstand gewechselt, 2012 übernahm er dessen Vorsitz. Unter ihm ist auch die Entscheidung gefallen, dass Volvo bis 2030 zur reinen E-Marke werden will und bereits 2025 die Hälfte des Absatzes auf E-Fahrzeuge entfallen soll. Der Schwede, der aufgrund seiner Vergangenheit im VW-Konzern fließend Deutsch spricht, wird dann im März aus dem Volvo-Vorstand ausscheiden. Samuelsson wird weiterhin Vorsitzender der Polestar Automotive Holding UK Limited sein, um das Unternehmen durch den SPAC-Prozess – also den US-Börsengang per Fusion – zu begleiten, wie es offiziell heißt. Dann wird Samuelsson, der im März bereits 71 Jahre alt wird, endgültig in den Ruhestand gehen.

Volvo hat bereits einige Schritte in der Digitalisierung gemacht – etwa den reinen Online-Vertrieb der BEV-Modelle oder die Android-Automotive-Integration bei Polestar und den BEV-Modellen von Volvo. Wie genau Rowan die Strategie weiterentwickeln wird, ist noch nicht bekannt. „Ich freue mich sehr, in einer so aufregenden Zeit für das Unternehmen und in einer so transformierenden Zeit sowohl für die Branche als auch für die Verbraucher zu Volvo Cars zu kommen“, sagt der kommende CEO noch allgemein. „Die starke Erfolgsbilanz von Volvo Cars in Bezug auf Innovation, Sicherheit und Qualität, gepaart mit Weltklasse-Talenten und inspirierende Nachhaltigkeit und technologische Fähigkeiten, platziert Volvo im Fahrersitz für die Straße, die vor ihm liegt.“

