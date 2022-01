Münchner E-Taxi-Förderung wird wohl fortgeführt

Das 2017 gestartete Förderprogramm der Stadt München für Elektrotaxis wird offenbar verlängert. Einem Medienbericht zufolge erreichte der Antrag mehrerer Stadtrats-Fraktionen eine Fortführung. Das Ende der „Förderrichtlinie E-Taxi“ war ursprünglich zum Jahresende 2021 vorgesehen.

Zu der Verlängerung der Subventionierung führte der politische Druck der SPD/Volt-Fraktion sowie der Fraktion von Die Grünen/Rosa Liste, wie die „Taxi Times“ schreibt. Der Antrag von 27. Oktober 2021, den das Fachmagazin veröffentlicht hat, sei in der Stadtratssitzung vom 19. Januar diskutiert und einer Anpassung der Richtlinie stattgegeben worden. Der Stadtrat habe das verantwortliche Referat für Klima- und Umweltschutz beauftragt, die Maßnahme in den Jahren 2022 bis 2025 fortzuschreiben und die unverbrauchten Fördermittel in Höhe von 800.000 Euro für die kommenden Jahre bei der Stadtkämmerei anzumelden.

Zur Erinnerung: Die Stadt bezuschusst – bis zu einer Summe von 40 Prozent der Anschaffungskosten – jeden E-Besetztkilometer mit 20 Cent. Details zu der Förderung wurden im August 2017 bekanntgegeben.

„Aus der Sicht des Taxiverband Bayern begrüßen wir die Fortführung der Münchner E-Taxi Förderung“, wird Florian Bachmann, der Vorstand des Taxiverband Bayern (TVB) in dem Beitrag zitiert. Er fügte hinzu: „Wir wünschen uns, das auch langfristig gesehen ausreichende Mittel für die Förderung freigestellt werden, damit das stetig wachsende Interesse an der E-Mobilität der Münchner Taxiunternehmer auch von der Förderung bedient werden kann.“

