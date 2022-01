Ludwigsburg errichtet 100. öffentlichen Ladepunkt

In Ludwigsburg sind nun insgesamt 100 öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektroautos vorhanden. Bis zum Ende dieses Jahres soll die Zahl der Ladepunkte in Ludwigsburg auf knapp 200 steigen.

Bis Ende März werden die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) in sämtlichen Stadtteilen Lademöglichkeiten installieren, gefördert durch das Land Baden-Württemberg im Rahmen des Programms Charge@BW. Das Land hat das Förderprogramm wie berichtet inzwischen eingestellt.

Parallel dazu bauen Stadtverwaltung und SWLB auch in den Parkhäusern und Parkgaragen die Lade-Infrastruktur aus: Dabei werden bis Ende März mehr als 40 Ladepunkte aus dem Förderprojekt LINOx BW des Bundeswirtschaftsministeriums in der Rathausgarage, Solitudegarage, Parkhaus Asperger Straße, Parkhaus MHPArena und Bahnnhof-Parkhaus realisiert.

Im September 2021 hatten die SWLB den Aufbau 14 weiterer Ladesäulen mit insgesamt 28 Ladepunkten angekündigt. Damals gab die Verwaltung auch an, im halböffentlichen Bereich 50 Ladepunkte bei Ludwigsburger Unternehmen zu bauen. Diese sind in den 100 öffentlich zugänglichen Ladepunkten nicht mitgezählt.

Neben den AC-Ladepunkten der Stadtwerke gibt es in Ludwigsburg auch einen Schnellladepark von EnBW. Die im Oktober eröffnete Anlage ist Teil des von der EnBW umgesetzten Projekts „Urbane Schnelllade-Parks in Baden-Württemberg“ (kurz: USP-BW), das vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg gefördert wird. Insgesamt sechs HPC-Säulen wurden in Autobahnnähe auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Breuningerland einige Kilometer von der Ludwigsburger Innenstadt entfernt aufgebaut.

swlb.de