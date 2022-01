Addionics nimmt 27 Millionen US-Dollar ein

Das israelische Batterietechnologieunternehmen Addionics hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 27 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Zu den Geldgebern gehören unter anderem der Autozulieferer Magna International und Aluminiumrecycler Novelis. Mit den Mitteln will das Startup unter anderem seine Technologie vorantreiben.

Die Finanzierungsrunde wurde von Deep Insight, Catalyst Fund, Delek Motors sowie Boaz Schwartz angeführt. Strategische und finanzielle Unterstützung erhält das Unternehmen auch von Novelis und Magna International sowie David Deak, der mit seiner Investition dem Vorstand von Addionics beitritt, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt. Bestandsinvestoren, die sich an der Runde beteiligten, sind NextGear Ventures, Magna Capital Partners und Vasuki Global Tech Fund.

Addionics konzentriert sich auf die Neugestaltung der Batteriearchitektur und ersetzt die traditionelle 2D-Schichtstruktur der Elektrode durch eine 3D-Struktur. Dieser Ansatz führe zu Batterien mit erhöhter Energiedichte und Leistung, verbessere die Sicherheit und ermögliche eine längere Lebensdauer, ohne dabei die Batteriekosten zu erhöhen, so das Unternehmen.

Das Startup will die Integration seiner Technologie in einer Vielzahl von Anwendungen vorantreiben, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Elektrofahrzeugen liegen soll. Das Unternehmen arbeite mit Automobilherstellern und -zulieferern in den USA und Europa zusammen, um 3D-Smart-Elektroden in Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC), Lithium-Eisenphosphat (LFP), Silizium, Lithium-Polymer-Batterien und Festkörperbatterien (SSB) zu integrieren.

Das Kernstück von Addionics ist laut Unternehmen ein patentierter und skalierbarer Elektrodenherstellungsprozess, der die Herstellungskosten erheblich senken und die Massenmarkteinführung von 3D-Elektrodenstrukturen ermöglichen soll, wohl auch, weil die Lösung mit bestehenden Batterieproduktionsanlagen kompatibel sei. Das Unternehmen setze zudem einen KI-Algorithmus ein, um die Batterieentwicklungszeit zu beschleunigen.

– ANZEIGE –

„Mit der Unterstützung unserer geschätzten Investoren und strategischen Partner ist Addionics auf dem besten Weg, den Markt zu verändern und ist gut positioniert, um leistungsfähigere und kostengünstigere Batterien in großem Maßstab zu liefern“, sagt Moshiel Biton, CEO und Mitgründer von Addonics. „Wir freuen uns darauf, unsere Produktentwicklung zu beschleunigen und die notwendigen Voraussetzungen für die Kommerzialisierung zu schaffen.“

Addionics gibt an, dass das Series-A-Investment auf eine erste Finanzierung in Höhe von neun Millionen US-Dollar unter der Leitung von Next Gear Ventures folgt. Die Investition von Next Gear Ventures beinhalte einen Zuschuss in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar im Rahmen des Innovationswettbewerbs Horizon2020 der Europäischen Union. Addionics will die Kommerzialisierung seiner Anwendungen bis 2024 erreichen. Die Mittel werden auch dazu genutzt, das Team des Unternehmens zu erweitern und seine Aktivitäten in den USA und Deutschland auszubauen.

addionics.com