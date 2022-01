Bentley plant vier weitere E-Modelle bis 2030

Kurz nachdem Bentley die Produktion seines ersten Elektroautos im Stammwerk Crewe bestätigt hatte, hat die britische VW-Tochter ein Update seiner „Beyond100“-Strategie vorgestellt. Demnach soll auf das erste Modell ab 2025 jedes Jahr ein weiteres Elektromodell folgen – bis 2030 also fünf Baureihen.

In der separaten Mitteilung zum Strategie-Update gibt Bentley an, dass die vier weiteren Stromer in Crewe entwickelt werden sollen. Wo sie produziert werden, lässt Bentley aber offen – hier dürfte auf Konzernebene die nächste Planungsrunde Ende des Jahres ein Wörtchen mitreden. Für das erste Modell wird bekanntlich die Karosserie in Hannover hergestellt, dort werden auch die Batterien und Antriebe montiert. Die Lackierung und Endmontage finden dann bei Bentley in England statt.

Gegenüber dem Magazin „Autocar“ gab Bentley-CEO Adrian Hallmark an, dass die fünf Modelle nicht alle auf derselben Plattform basieren werden. „Einige werden höher, andere niedriger sein“, sagte Hallmark – es werden also wohl E-SUV, aber auch Limousinen und/oder Coupés sein. Hallmark bestätigte jedoch, dass alles VW-Konzern-Plattformen und keine Bentley-spezifischen Entwicklungen sein werden.

Das sei möglich, da sich die Art und Weise, wie die Konzernplattformen geteilt würden, stark zugunsten von Bentley verbessert habe. „Früher wurden [unsere Plattformen] aus Gruppenarchitekturen abgeleitet, die entwickelt wurden, lange bevor wir zur Party kamen. Der Aufwand, Systeme und die Anforderungen der Zulieferer zu modifizieren, war in der Vergangenheit ein großes Hindernis für Bentley“, so Hallmark. Bei der aktuellen Fahrzeuggeneration sei man von Anfang an involviert gewesen. „Ich kann gar nicht genug betonen, was für ein Durchbruch das ist“, sagt der Bentley-Chef. „Es ist ein Game Changer, es ist so effizient.“

Angaben zum Fahrzeug selbst machte Hallmark gegenüber „Autocar“ noch nicht. Bevor 2025 die BEV-Ära startet, setzt Bentley auf Hybride: Dem aktuellen Bentayga PHEV wird in diesem Jahr der Flying Spur PHEV folgen. Geplant seien zudem fünf weitere Derivate des Bentayga PHEV. Bentley rechnet damit, in diesem Jahr mehr als 20 Prozent seines Absatzes mit Hybridautos zu erzielen.

bentleymedia.com, autocar.co.uk