BYD baut eMobility-Industriepark in Hubei

BYD hat mit der Stadtverwaltung der Stadt Xiangyang in der chinesischen Provinz Hubei eine Rahmenvereinbarung für den Bau eines Industrieparks unterzeichnet, in dem unter anderem Antriebsbatterien für Elektroautos produziert werden sollen.

Der Industriepark in Xiangyang soll laut einem Bericht des Portals „Gasgoo“ in drei Phasen errichtet werden. „Gasgoo“ beruft sich dabei auf Informationen des WeChat-Accounts „Hubei Fabu“, der zur Provinzregierung von Hubei gehört. Mit einer Gesamtinvestition von zehn Milliarden Yuan (rund 1,4 Milliarden Euro) soll die erste Phase die Entwicklung und Produktion von Batteriezellen, Batteriemodulen sowie anderen Kernkomponenten für E-Autos mit einer jährlichen Produktionskapazität von 30 GWh umfassen.

In der zweiten Phase sollen Anbieter von Kathoden- und Anodenmaterialien, Kupfer- und Aluminiumfolien, Separatoren, Elektrolyten und Strukturteilen für Batteriepacks im Industriepark angesiedelt werden. Die dritte Phase wird sich auf die Gewinnung von Projekten im Zusammenhang mit Komponenten wie Elektromotoren, elektrische Steuereinheiten, Klimaanlagen, Kabelbäumen und Getrieben fokussieren.

„Wir erwarten, dass BYD seinen Investitionseinsatz in der Provinz Hubei weiter verstärkt und die Partnerschaften mit lokalen Akteuren in den Branchen ICV (Intelligent Connected Vehicle) und NEV (New Energy Vehicles) intensiviert“, sagte Ying Yong, Sekretär des Provinzkomitees der Provinz Hubei der Kommunistischen Partei Chinas.

In dem Bericht wird nicht spezifiziert, welche Batterien in Xiangyang gebaut werden sollen. BYD treibt derzeit die Produktions einer Blade-Batterien, also LFP-Zellen in einem besonderen, länglichen Format, voran. Berichten zufolge ist auch eine gemeinsame Produktion mit FAW im Nordosten Chinas geplant.

Xiangyang hat rund fünf Millionen Einwohnern und liegt in der zentralchinesischen Provinz Hubei etwa auf der Hälfte des Weges von Wuhan nach Xi’an. Die Stadt war lange Zeit für seine Textilindustrie bekannt, es haben sich inzwischen auch einige Autobauer dort angesiedelt.

gasgoo.com