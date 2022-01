Stadtwerke Jena hat Zahl der Ladepunkte in 2021 verdoppelt

Die Stadtwerke Jena haben die Zahl der Ladepunkte im vergangenen Jahr auf 200 verdoppelt. Allerdings wurden hierfür private, öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Ladepunkte gezählt – die 200 Ladepunkte sind also nicht für jeden Nutzer verfügbar.

Dennoch melden die Stadtwerke andere erfreuliche Zahlen, die den „starken Zuwachs bei allen Aspekten zur Elektromobilität in Jena“ belegen. Waren Ende 2020 noch rund 500 Elektroautos und Plug-In-Hybride in der Saalestadt angemeldet, sind es aktuell circa 1.000.

Neben der erwähnten Verdopplung der Ladepunkte hat sich auch die Anzahl der Ladevorgänge mehr als verdoppelt. Statt weniger als 7.000 Ladevorgänge in 2020 verzeichneten die Stadtwerke im vergangenen Jahr rund 15.000 Ladevorgänge. Dabei wurden 224.000 Kilowattstunden Ökostrom verladen.

Eine weitere Verdopplung der Ladepunkte im Jahr 2022 wird es wohl nicht ganz geben: Laut der Mitteilung sind aber immerhin 140 neue Ladepunkte in Jena geplant. „Elektromobilität wird immer mehr zum Antrieb für klimafreundlichen Individualverkehr“, sagt Bürgermeister Christian Gerlitz. „Deshalb wird der Ausbau der Ladeinfrastruktur in unseren städtischen Infrastrukturprojekten konsequent mitgedacht. Unter anderem das neue Parkhaus am Inselplatz, die neue Bibliothek und der Bürgerservice, die Schwimmhalle in Lobeda und das Smarte Quartier Jena-Lobeda werden mit Elektro-Ladepunkten ausgestattet.“

Quelle: Info per E-Mail