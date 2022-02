Rolls-Royce bringt keine neuen Verbrenner-Modelle

Die Preise würde Rolls-Royce weiterhin „segmentgetrieben“ und nicht „kostengetrieben“ festlegen. „Eines ist klar: Wir werden nie ein Auto auf den Markt bringen, das nicht so profitabel ist wie die Autos mit Verbrennungsmotor“, so Müller-Ötvös. „Ich möchte die Deckungsbeiträge pro Auto fahren, denn ich bin im Geschäft, um Profit zu machen: Das ist meine Aufgabe in der BMW Group, nicht Volumen zu machen.“ autocar.co.uk

Müller-Ötvös betonte in dem Gespräch, dass nicht nur das britische Verbrenner-Verbot ab 2030 der Grund für die E-Pläne der Luxusmarke ist. „Wir werden nicht nur von der Legalität angetrieben, sondern auch von unserer relativ jungen Kundschaft weltweit, und wir sehen mehr und mehr Menschen fragen aktiv nach einem elektrifizierten Rolls-Royce“, so der deutsche Manager.

Bis 2030 will Rolls-Royce bekanntlich eine reine Elektro-Marke sein. Da die Fahrzeuge von Rolls-Royce in der Regel ohnehin von den betuchten Kunden hochgradig individualisiert werden, sind die Modellzyklen bei der Luxus-Tochter von BMW üblicherweise etwas länger – um das 2030er Ziel zu erreichen, ist der Schritt mit den rein elektrischen Nachfolgern nur logisch.

Wie Müller-Ötvös gegenüber dem Magazin „Autocar“ sagte, werde Rolls-Royce dem Spectre in den kommenden Jahren vollelektrische Nachfolger des SUV-Modells Cullinan sowie der Limousinen-Modelle Ghost und Phantom folgen lassen. Das britische Unternehmen werde sein aktuelles Sortiment in den kommenden Jahren erneuern, aber keine weiteren Verbrennermodelle mehr auf den Markt bringen.

– ANZEIGE –

Kontaktloses und eichrechtskonformes Bezahlen an Ladesäulen ab 2023 Pflicht – heute schon von Wirelane umgesetzt: Wirelane bietet seit 2021 die Möglichkeit, den Ladevorgang mit NFC-fähigen Kredit- oder Debitkarten bzw. girocards sowie Smartphone-Wallets wie Google- oder Apple-Pay zu bezahlen, so wie es die Bundesregierung in der Novelle der Ladesäulenverordnung ab 2023 vorsieht und Kunden und Kundinnen an der Ladesäule bereits heute fordern.

Mehr erfahren >>