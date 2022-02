Twaice ernennt neuen CTO

Das Batteriesoftware-Unternehmen Twaice hat Jeff Glasson zum neuen Chief Technology Officer ernannt. Bei dem Münchner Unternehmen soll Glasson das Technologieteam leiten und die gesamte Technologiestrategie verantworten.

Bevor er nach Deutschland kam, war Glasson in der Technologiebranche im Silicon Valley tätig und hatte verschiedene technische Positionen bei HP, Apple und NeXT inne. Zuletzt war der studierte Computertechniker als Vice President of Engineering bei Contentful in Berlin tätig, wo er die Skalierung der technischen Organisation von etwa 40 auf über 100 Mitarbeitende innerhalb von 2,5 Jahren leitete.

Bei Twaice kann er die Skalierung auf einem anderen Niveau beginnen. Wie die Münchner mitteilen, arbeiten inzwischen 100 Menschen für das Unternehmen.

„Wir freuen uns sehr, ein Kaliber wie Jeff Glasson als neuen CTO an Bord zu bekommen“, sagt Michael Baumann, Co-CEO von Twaice, über den Neuzugang. „Die Herausforderung einer intensiven Auswahl bestand darin, die richtige Kombination aus Erfahrung und zukunftsgewandter Denkweise zu finden – und Jeff hat beides. Er ist genau das, was Twaice jetzt braucht, wo wir in die nächste Stufe der Unternehmensentwicklung gehen und unsere Produkte und Dienstleistungen auf globaler Ebene ausrollen werden.“

Auch Glasson selbst kommt in der Mitteilung zu Wort: „Als Vollblut-Techniker bin ich fasziniert von der einzigartigen Technologie, die Twaice entwickelt hat. Diese hat großen Einfluss auf Emissionen und Energieverbrauch und trägt dazu bei, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.“

