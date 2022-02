GM und Lightning eMotors entwickeln mittelschwere E-Lkw

Lightning eMotors wird erster Specialty Vehicle Manufacturer (SVM) von General Motors. Die beiden Unternehmen haben eine Kooperation beschlossen, um künftig vollelektrische Nutzfahrzeuge der Klassen 3 bis 6 anzubieten. Die Vereinbarung sieht vor, dass Lightning eMotors gängige Plattformen für mittelschwere Nutzfahrzeuge von GM elektrifiziert.

Diese Plattformen können für Fahrzeuganwendungen wie Schulbusse, Lieferwagen und mehr eingesetzt werden. General Motors Fleet bietet eine Vielzahl von Plattformen an, die für qualifizierte Specialty-Vehicle-Manufacturing-Kunden entwickelt wurden, heißt es in einer Pressemitteilung. Lightning eMotors wird demnach bestimmte GM-Plattformen in seinem Fertigungscampus in Loveland, im US-Bundesstaat Colorado, elektrifizieren. Die fertigen Chassis sollen dann an Nutzfahrzeughersteller ausgeliefert werden.

„Nutzfahrzeuge und Nutzfahrzeug-Antriebsstränge sind komplex und bestehen aus Tausenden von Einzelkomponenten, die jahrelange kundenspezifische Softwareentwicklung und Tests auf der Straße erfordern“, erläutert Tim Reeser, CEO und Mitbegründer von Lightning eMotors. Sein Unternehmen verfüge über Produkte, die bereits heute in Flotten im Einsatz sind und die Kunden noch in diesem Jahr einführen könnten.

Lightning eMotors verzeichnete den Angaben nach „in den letzten drei Jahren ein dramatisches Wachstum der Aufträge seiner Kunden“. Das Unternehmen habe einen flexiblen Fertigungsansatz entwickelt, der eine skalierbare und kosteneffiziente Elektrifizierung für mittelschwere Spezialfahrzeuge wie Nutzfahrzeuge, Schulbusse und Krankenwagen ermögliche. Die Elektrifizierung dieser Fahrzeuge führe zu großen Betriebskosteneinsparungen, besserer Leistung und null Auspuffemissionen.

Anfang Januar stellte Lightning eMotors ein eigenes Fahrgestell für elektrische Nutzfahrzeuge vor. Das Lightning eChassis berücksichtigt unterschiedliche Batteriegrößen und -konfigurationen sowie Antriebsstränge und Radstände, um eine Vielzahl von gewerblichen Anwendungen zu unterstützen. Erste Vorserienfahrzeuge sollen in diesem Jahr verfügbar sein. Für die Entwicklung des neuen Fahrgestells arbeitete Lightning Motors nach eigenen Angaben mit Metalsa, einem Anbieter von Strukturkomponenten und Fahrwerken für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, zusammen. Das eChassis ist für Fahrgestelle der Klassen 4 und 5 sowie für Fahrgestelle mit und ohne Aufbauten erhältlich.

