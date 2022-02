Wird die Giga Shanghai auf über eine Million E-Autos erweitert?

Die Produktionskapazität der Tesla-Fabrik in Shanghai soll in den kommenden Jahren auf über eine Million Fahrzeuge pro Jahr erhöht werden. Derzeit läuft bereits eine Ausbaustufe. Sollte das Ziel tatsächlich siebenstellig sein, dürften weitere Ausbauarbeiten folgen.

Das berichten chinesische Medien unter Berufung auf Insider. Die bisherige Kapazität des Werks wird von Tesla mit über 450.000 Fahrzeuge jährlich angegeben, zuletzt bestätigt in dem Ende Januar veröffentlichten Geschäftsbericht für 2021. Nun zitiert das lokale Medium „Cailan“ einen Insider, wonach die jährliche Produktionskapazität von Giga Shanghai in den nächsten Jahren voraussichtlich bei über einer Million Einheiten liegen werde.

Während derartige Insider-Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind, ist klar, dass derzeit bereits ein Ausbau läuft. Im Dezember 2021 begann Tesla wie berichtet damit, die Produktionslinien seiner Fabrik in Shanghai für eine höhere Auslastung aufzurüsten. Wie hoch die zusätzliche Kapazität ausfallen soll, war damals noch nicht bekannt. Wegen der aktuellen Umbauarbeiten in der Halle, in der sonst nur das Model 3 montiert wird, werden aktuell das Model 3 und Model Y gemeinsam auf einer Linie in der zweiten Halle gefertigt, die sonst ausschließlich für das Model Y genutzt wurde.

Bekannt war, dass die aktuellen Bauarbeiten im April abgeschlossen sein sollen. Der große Schritt zu dem angeblich siebenstelligen Produktionsziel werden die aktuellen Maßnahmen aber nicht sein, sondern nur Optimierungen an der bestehenden Produktionslinie.

Das lässt sich auch aus den angeblichen Investitionssummen ableiten: Laut früheren Angaben werde Tesla bis zu 1,2 Milliarden Yuan oder 167 Millionen Euro in die Ausbauarbeiten investieren. Diese Zahl wird auch in dem aktuellen Bericht von „Cailan“ genannt. Die aktuellen Arbeiten sollen aber nur einer Investition von 85 Millionen Yuan (11,7 Millionen Euro) oder sieben Prozent der Gesamtsumme entsprechen.

Selbst wenn man annimmt, dass ähnliche Optimierungen noch in der Model-Y-Halle vorgenommen werden (falls sie nicht direkt beim Bau umgesetzt wurden), wäre der Großteil des Budgets noch nicht ausgegeben. Welche Maßnahmen mit den über 140 Millionen Euro umgesetzt werden können und sollen, wird in dem Bericht nicht genannt. Dort ist nur (unter Berufung auf mit den Vorgängen vertrauten Personen) die Rede, dass nach Abschluss der Arbeiten in den kommenden Jahren ein „enormer Anstieg“ der Produktionskapazität zu verzeichnen sei. Ob Tesla die Produktionskapazität innerhalb der bestehenden Hallen mehr als verdoppeln kann, ist offen. Von einem Neubau in dem Industriegebiet im Süden der Metropole ist aber bisher nicht die Rede.

Bestätigt ist allerdings, dass Tesla auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern für das Werk ist. Am Montag, dem ersten Werktag nach dem chinesischen Neujahrsfest, veröffentlichte der Autobauer auf seinem WeChat-Account einen Aufruf, sich zu bewerben – aktuell sind über 1.500 Stellen ausgeschrieben. Früheren Angaben zufolge will Tesla bis April die Belegschaft um 4.000 Angestellte auf 19.000 Mitarbeitende erhöhen.

