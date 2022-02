Alfa Romeo stellt Hybrid-SUV Tonale vor

Die Stellantis-Marke Alfa Romeo hat mit dem Tonale ihr erstes Modell vorgestellt, das vorrangig mit elektrifizierten Antrieben angeboten wird – diese Versionen sind aber nur teilelektrisch. Doch auch damit ist bald Schluss: Ab 2025 werden alle neuen Alfa-Modelle nur noch rein elektrisch sein.

Zunächst kurz zum Tonale: Da Alfa Romeo mit dem Hybrid-SUV in die Elektrifizierung einsteigt, sehen die Italiener im Tonale „das Symbol für den Wandel der Marke“. Der Tonale kommt in diesem Jahr neben zwei Mildhybrid-Varianten auch als 202 kW starker Plug-in-Hybrid mit über 60 Kilometer Elektro-Reichweite auf den Markt.

Bei den beiden Mildhybriden handelt es sich zwar nur um 48-Volt-Systeme, aber selbst mit diesen Antrieben ist der Tonale laut der Mitteilung in der Lage, vollelektrisch zu fahren. Das ist aber nur bei niedrigen Geschwindigkeiten möglich, etwa beim Rangieren und Parken. Eine E-Reichweite nennt Alfa daher gar nicht. Den Mildhybrid gibt es in zwei Versionen, einmal mit 96 und mal mit 188 kW Leistung. Der 1,5 Liter große Benziner wird dabei mit einem 15 kW starken E-Motor kombiniert.

Deutlich leistungsstärker ist der Plug-in-Hybrid, der immer mit Allradantrieb ausgerüstet ist. Mit 1,3 Litern Hubraum ist der Benziner hier noch etwas kleiner als bei den Mildhybriden, der ausschließlich die Vorderräder antriebt. Der Elektromotor sitzt an der Hinterachse, was für den Allradantrieb sorgen soll. Die Systemleistung liegt bei 202 kW, in 6,2 Sekunden soll das 4,53 Meter lange SUV auf 100 km/h beschleunigen.

– ANZEIGE –









Die 60 Kilometer E-Reichweite sind im kombinierten Zyklus erreicht worden, im City-Zyklus gilt Alfa 80 Kilometer an. Dass ermöglicht eine 15,5 kWh große Batterie, die per Kabel mit maximal 7,4 kW geladen werden kann. Damit unterscheidet sich der Tonale sowohl von den kleineren Jeep-PHEV Renegade und Compass (maximal 177 kW Leistung und 11,4 kWh Batterie) als auch vom Jeep Wrangler 4xe, der eine 17,7 kWh große Batterie nutzt und auf 280 kW Systemleistung kommt.

Während es für den im Tonale ebenfalls angebotenen Diesel bald vorbei ist, wird es die Hybride noch etwas länger geben – aber auch nicht sehr viel länger. Am Rande der Tonale-Vorstellung kündigte Markenchef Jean-Philippe Imparato an, dass der erste rein elektrische Alfa Romeo 2024 auf den Markt kommen wird. Das genaue Modell nannte der Franzose noch nicht, es wird aber als BEV und Hybrid angeboten werden.

Aber: Ab 2025 wird Alfa Romeo laut Imparato beginnend mit einem rein elektrischen Performance-Modell neue Modelle nur noch als BEVs auf den Markt bringen. Die Umstellung auf 100 Prozent BEV in Europa, Nordamerika und China soll bei Alfa Romeo wie berichtet bis 2027 abgeschlossen sein.

stellantis.com (Tonale), carmagazine.co.uk (Imparato-Zitate)