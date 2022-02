Stadtwerke Stuttgart planen ersten Schnellladepark

Die Stadtwerke Stuttgart haben zusammen mit der SVG Straßenverkehrsgenossenschaft Süd Pläne für einen Schnellladepark im Stadtbezirk Wangen veröffentlicht. Dieser soll Mitte 2022 auf dem SVG Süd-Areal in der Hedelfinger Straße in Betrieb gehen.

Geplant ist der Bau von fünf DC-Säulen mit jeweils zwei Ladeanschlüssen im Leistungsbereich zwischen 75 und 300 Kilowatt. Für welches Ladesäulen-Modell sich die Partner entschieden haben, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Den Bau und Betrieb des Schnellladehubs übernehmen die Stadtwerke Stuttgart, dazu gehört auch der Bau des Netzanschlusses und der Trafo-Station.

In der Mitteilung unterstreichen sowohl die Stadtwerke als auch die SVG die Attraktivität des Standortes: Die Hedelfinger Straße verläuft an dieser Stelle parallel zur B10, einer sehr wichtigen Pendlerroute für Stuttgart. Über die B10 werden nicht nur die verschiedenen Werksteile des Mercedes-Werks Untertürkheim miteinander verbunden (unter anderem die Batterie-Montage in Hedelfingen), die Bundesstraße wird auch von Pendlern aus der Region südöstlich von Stuttgart genutzt.

„Der Standort ganz nah an der B10 ist prädestiniert für einen Schnellladepark“, sagt Peter Drausnigg, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Stuttgart. „Wir sind stolz, dass die SVG Süd sich für uns als Partner auf ihrem Areal entschieden hat. Gemeinsam bringen wir hier das Angebot für klimafreundliche Mobilität voran.“ SVG Süd-Vorstand Uwe Nestel ergänzt: „Uns ist wichtig, einen lokalen Partner an der Seite zu haben, der sowohl die Seite des Versorgungsnetzes als auch den Betrieb des neuen Ladeangebotes kompetent und mit dem Blick auf weitere Entwicklungsschritte angehen kann.“

Für das Projekt veranschlagen die Stadtwerke Stuttgart eine Investitionssumme von rund einer halben Million Euro, die sie gemeinsam mit einem weiteren Partner stemmen. Bisher wurde das Areal vor allem für den Schwerlastverkehr genutzt. Daher sind vor Ort bereits sanitäre Anlagen sowie ein Hotel mit Gastronomie vorhanden.

„Wir möchten unser Angebot stetig den Anforderungen der Kunden anpassen. Auf einem Autohof gehört es zwingend dazu, neue Wege bei den Antriebsarten zu gehen“, sagt SVG Süd-Vorstand Michael Dietzel. „Mit der Ladeinfrastruktur der Stadtwerke schaffen wir einen großen Schritt in Punkto Ladeangebot und Aufenthaltsqualität.“ Die Ladesäulen sind Teil eines Pilotprojekts, mit dem die SVG Süd ihren Standort in Stuttgart-Wangen neu aufstellen will.

