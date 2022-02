Volvo Trucks erhält Auftrag für E-Betonmischer

Der dänische Beton-Hersteller Unicon hat bei Volvo Trucks elf E-Lkw des Typs Volvo FM Electric bestellt, die zu Fahrmischern umgebaut und in Dänemark eingesetzt werden sollen. Künftig wollen die beiden Unternehmen maßgeschneiderte E-Lkw-Lösungen für die Betonindustrie entwickeln.

Die elf umgebauten FM Electric sollen laut Volvo Trucks bis Ende des Jahres ausgeliefert werden. Technische Daten zu den E-Fahrmischern nennt Volvo Trucks in der Mitteilung nicht. Beim FM Electric handelt es sich um das größte Modell der Schweden mit bis zu 44 Tonnen Gesamtgewicht. Die Fahrgestelle sind in den Varianten 4×2, 6×2, 6×4, 8×2 und 8×4 bestellbar, die Batterien sind zwischen 450 und 540 kWh groß. Da die Produktion des FM Electric erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 beginnen soll, wird Unicon bei einer Auslieferung noch in diesem Jahr zu den ersten Kunden gehören.

Für Unicon ist es nicht der erste elektrische Volvo-Lkw in der Flotte: Die Dänen setzen bereits einen umgebauten FE Electric ein, der auch im Artikelbild abgebildet ist. Der FE Electric ist ein 27-Tonner mit bis zu 300 kWh großen Batterien.

Darüber hinaus haben Unicon und Volvo Trucks eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart, die darauf abzielt, komplette elektrische Lkw- und Aufbaulösungen für die Betonindustrie zu entwickeln und umzusetzen.

„Mit diesem Großauftrag und der ehrgeizigen Kooperationsvereinbarung setzen wir konkrete Maßnahmen hinter unsere CO2-Emissionsziele für unseren Vertrieb“, sagt Christian Elleby, Supply Chain & Procurement Director bei Unicon. „Mit den neuen Elektro-Fahrmischern sind wir bereit, die Forderungen nach emissionsfreien Baustellen in Dänemark zu unterstützen, die wir von der Stadt Kopenhagen sowie einer zunehmenden Zahl von Bauunternehmen und Bauunternehmen sehen.“

Unicon ist der größte Hersteller und Lieferant von Transportbeton in Dänemark. In den 35 Fabriken sind über 400 Mitarbeiter beschäftigt. Die Jahresproduktion liegt bei etwa einer Million Kubikmetern, die mit 195 Lkw zu den Baustellen transportiert wird. Bis 2035 soll die Fahrmischerflotte emissionsfrei unterwegs sein. Unicon ist Teil der Aalborg Portland Group, die der italienischen Cementir Holding gehört.

„Mit diesen Vereinbarungen unternehmen wir wichtige Schritte zur Ausweitung fossilfreier Vertriebslösungen auf die Betonindustrie, wo die Elektrifizierung von Schwerfahrzeugen aufgrund der hohen Lasten und des kontinuierlichen Mischbedarfs eine sehr schwierige Herausforderung war“, ergänzt Peter Ericson, Geschäftsführer von Volvo Trucks in Dänemark.

Kürzlich hatte bereits die norwegische Post 29 Elektro-Lkw bei Volvo Trucks bestellt.

volvotrucks.com, volvotrucks.de (Daten FM Electric)