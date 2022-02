BMZ stellt TerraE als globale Batterie-Marke vor

Die BMZ Group hat TerraE als globale Marke für Lithium-Ionen-Zellen vorgestellt. Die Batterien – vorrangig mit NMC/NCA- oder LFP-Zellchemie – sollen auch in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden. Die Pläne haben sich aber offenbar geändert.

Die BMZ Group (Batterien-Montage-Zentrum) hatte das Batteriezellen-Konsortium TerraE Ende 2018 übernommen, darauf basieren auch die nun getätigten Ankündigungen. Unter dem Label TerraE will BMZ nach eigenen Angaben „Lithium-Ionen-Zellen höchster Qualität weltweit“ anbieten.

Aber: Die Pläne haben sich seit der TerraE-Übernahme stark geändert. 2018 hieß es noch, dass man ab 2020 eine lokale Zellfertigung in Deutschland starten wolle. Dieser Termin wurde offenkundig nicht gehalten, 2018 war die globale Pandemie noch nicht absehbar. Allerdings sollen die TerraE-Zellen nun gar nicht mehr in Deutschland produziert werden, sondern „auf bestehenden Linien von Tier-One-Lieferanten in Asien“. Die Spezifikationen dieser Zellen würden bei BMZ von „Geschäftsführern, Ingenieuren und Technikern“ definiert.

Dabei soll es sich um Rundzellen „in den verschiedensten gängigen Größen“ handeln, womit für jede Anwendung die richtige Lösung gefunden werden soll, die BMZ ankündigt. Die TerraE-Zellen sollen „eine hervorragende Leistungsdichte und Langlebigkeit“ bei einer geringen Selbstentladungsrate haben.

Konkret sollen dabei NMC/NCA-Zellen und LFP-Zellen in „nahezu jeder Größe“ angeboten werden. Zu den LFP-Zellen nennt BMZ in der Mitteilung keine weiteren Details, die NMC/NCA-Zellen sollen in den beiden Varianten „High Energy“ und „High Power“ erhältlich sein. „High Energy“ mit seiner hohen Energiedichte und Lebensdauer soll demnach für E-Autos und Energiespeicher geeignet sein, die „High Power“ mit hohen Lade- und Entladeraten eher für Elektrowerkzeuge.

Auf der eigenen TerraE-Homepage wird das Unternehmen etwas konkreter, dort werden die vier Größen als 14500, 18650, 21700 und 26650 genannt – die ersten beiden Ziffern geben den Durchmesser der Rundzelle in Millimetern an, die drei folgenden Ziffern die Länge. Dort sind auch einige Eckdaten zu verschiedenen Versionen der Batterie in den Formaten 18650 und 21700 zu finden.

pressebox.de, terrae.com