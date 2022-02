Rassismus-Vorwürfe gegen Tesla in Kalifornien

Tesla wird mit schweren Vorwürfen systematischer rassistischer Diskriminierung konfrontiert. In der Tesla-Fabrik in Fremont herrsche ein rassistisches Arbeitsumfeld, so die kalifornische Behörde für faire Beschäftigung und Wohnen, die deswegen nun Klage gegen den Autobauer eingereicht hat.

Die Behörde hat nach eigenen Angaben Hunderte Beschwerden aus dem Werk erhalten und ausgewertet. Demnach würden dort Schwarze belästigt, schikaniert und angefeindet – ohne entsprechende Reaktion der Vorgesetzten auf Beschwerden. Dabei handelt es sich nicht mehr um Klagen einzelner (Ex-)Angestellter gegen das Unternehmen, sondern quasi des Staates Kalifornien.

Tesla setzt sich in einem Blog-Post gegen die Vorwürfe zur Wehr und bezeichnet die Klage darin als „fehlgeleitet“. Der Konzern lehne jegliche Form von Diskriminierung ab und greife bei Rassismus durch.

