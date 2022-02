Vattenfall baut weitere 8.000 Ladepunkte in den Niederlanden

Vattenfall InCharge wird zusammen mit Partnern innerhalb von drei Jahren mindestens 8.000 Ladepunkte in den niederländischen Provinzen Gelderland und Overijssel installieren. Die Standortauswahl der Ladepunkte basiert auf einem vorausschauenden Algorithmus.

So soll die Ladesäule im Idealfall proaktiv gebaut werden, schon bevor der Bedarf entsteht, wie Vattenfall mitteilt. Neben der vorausschauenden Lösung werde man aber auch Ladelösungen anbieten, die auf der Grundlage von Nutzungsdaten und der bereits bestehenden Nachfrage ermittelt wurden.

Die proaktive Platzierung von Ladepunkten basiert auf einem Modell von Royal Haskoning DHV, einem internationalen Ingenieurbüro. Dieses Modell ermittelt über einen Algorithmus den Lastbedarf in einem Bereich mit einem Radius von 250 Metern.

Wie auch schon bei einer ganz ähnlichen Ausschreibung über 8.000 Ladepunkte der Provinzen Nord-Brabant und Limburg aus dem Jahr 2020 wird Vattenfall auch Ladestationen auf Anfrage von Endnutzern bauen. Wenn ein Elektroautofahrer keine Möglichkeit hat, in der Nähe zu laden, kann er einen Ladepunkt in der Nähe anfordern, wenn keine oder nur eine stark ausgelastete Ladestation vorhanden ist.

„Auf diese Weise wird die Ladeinfrastruktur für alle Fahrer von Elektroautos zugänglich“, sagt Alied Wessels Boer von Vattenfall InCharge in den Niederlanden. „Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Ladestation bereits vorhanden ist, bevor das Fahrzeug beim Autohändler abgeholt wird. Die Prognose zu den in Zukunft benötigten Ladepunkten hilft auch den Netzbetreibern.“

Quelle: Info per E-Mail