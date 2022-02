WiTricity plant Retrofit von induktiven Ladesystemen

WiTricity, ein Anbieter von kabellosen Ladesystemen für Elektrofahrzeuge, will Besitzern ausgewählter E-Auto-Modelle ein Nachrüstpaket für induktives Laden anbieten. Für die USA ist noch in diesem Jahr eine Beta-Version geplant – unter anderem für ein Tesla Model 3.

Nach der Beta-Version soll die Lösung namens WiTricity Halo Charging mit 11 kW Leistung im Jahr 2023 breiter verfügbar sein, wie das Unternehmen mitteilt. Angaben zum Umfang des Beta-Tests macht WiTricity aber nicht.

„Unsere Forschung hat uns gezeigt, dass Verbraucher induktives Laden für ihre Elektrofahrzeuge wünschen“, sagt Alex Gruzen, CEO von WiTricity. „WiTricity hat sich bisher darauf konzentriert, Autoherstellern werkseitig installiertes drahtloses Laden von Elektrofahrzeugen zu ermöglichen, und wir sehen, dass das erste dieser Fahrzeuge in Asien auf den Markt kommt. Jetzt wollen wir unsere Halo-Ladelösung Kunden zur Verfügung stellen, die ihr Elektrofahrzeug bereits gekauft haben, indem wir eine vollständige Upgrade-Lösung anbieten.“

Dieses Upgrade-Paket umfasst drei Komponenten: den Stromempfänger, der am Fahrzeug installiert ist, die Wandbox, die an die Stromversorgung angeschlossen wird, und die Ladestation, die auf oder im Boden installiert wird. Nicht nur bei der Ladeleistung von 11 kW, sondern auch bei der Effizienz, soll die Lösung mit heutigen kabelgebundenen AC-Systemen vergleichbar sein, verspricht der Hersteller.

Konkret wird das System zunächst für das Tesla Model 3 kommen, ein entsprechend ausgerüstetes Fahrzeug ist seit Oktober 2021 im Einsatz. Derzeit wird ein Ford Mustang Mach-E umgebaut, „weitere Fahrzeuge sind in Vorbereitung“. Über den Tesla und Hord hinaus benennt WiTricity aber keine konkreten Modelle. Weitere Details will das Unternehmen im Laufe diesen Jahres bekanntgeben. „Die endgültige Entscheidung darüber, welche Modelle Upgrades anbieten, muss noch festgelegt werden und basiert auf der Kundennachfrage, der technischen Machbarkeit und der Unterstützung der Autohersteller“, heißt es in der Mitteilung. Ob die Lösung auch später außerhalb der USA angeboten werden soll, wird nicht erwähnt.

„Unser erfolgreiches Upgrade des Tesla Model 3 findet bei den Verbrauchern Anklang als eine einfachere und bequemere Möglichkeit, ihre Elektrofahrzeuge aufzuladen“, sagt Gruzen. „Mit der Halo-Lösung parken Sie einfach und gehen weg, in dem Wissen, dass Sie zu einem voll aufgeladenen Auto zurückkehren werden.“

businesswire.com