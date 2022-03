Kanadier zeigen E-Bus für kalte Regionen

Der kanadische Busbauer Letenda hat eine neue Generation elektrischer Busse vorgestellt, die speziell für kalte Temperaturen entwickelt wurden. Als erstes Modell wird ein Midi-Bus namens Electrip kommen, der als Stadtbus ausgelegt ist.

Der Electrip ist rund neun Meter lang und soll laut Letenda Raum für bis zu 45 Fahrgäste bieten, davon 24 Sitzplätze und Platz für bis zu sechs Rollstühle. Der Hersteller spricht von einer „neu gestalteten Geometrie, um unvergleichlichen Komfort und Wendigkeit zu gewährleisten“. Dank einem modularen Alu-Aufbau soll der Electrip sehr leicht sein, was wiederum zu seiner Effizienz beiträgt.

Details zu dem für den winterlichen Einsatz wichtigen E-Antrieb gibt Letenda in seiner Mitteilung nicht an. Der E-Antrieb samt Batterien kommt vom Zulieferer Cummins, der eine eigene Mitteilung um Electrip veröffentlicht hat. Konkret werden laut Cummins drei Batteriepakete mit einer Gesamtkapazität von 222 kWh verbaut. Auf der Letenda-Website wird die Akku-Kapazität mit 222 kWh bis 296 angegeben – offenbar wird also optional ein viertes Batteriepack angeboten. Zum Einsatz kommen Batteriezellen mit NMC-Chemie, die mit bis zu 150 kW geladen werden können.

Neben den Batterien kommen auch Antriebsstrangsteuerung, Antriebsmotor, Leistungselektronik, Ladesteuerung und Konnektivitätssysteme von Cummins. Details hierzu nennt der Zulieferer aber nicht. Es wird aber angekündigt, dass die Zusammenarbeit mit Letenda ausgebaut werden soll, da Letenda den E-Bus in ganz Kanada und den Vereinigten Staaten anbieten will.

Auf welche Reichweite der Electrip im Sommer oder Winter kommen soll, wird weder in den beiden Mitteilungen noch auf der Produktseite von Letenda angegeben. Auch zur Leistung des E-Motors gibt es keine Infos. Es soll zwar eine Fußbodenheizung im Innenraum geben. Was den Electrip für den winterlichen Einsatz so geeignet machen soll, wird aber nicht gesondert erwähnt

Nicolas Letendre, Präsident und CEO von Letenda, zielt in seinen Statements in der Mitteilung anf andere Eigenschaften ab. „Der Electrip eignet sich perfekt für Verkehrsunternehmen, die ihre Umweltauswirkungen reduzieren und ihre Betriebsabläufe optimieren möchten, während sie sich auf eine nachhaltige Mobilität zubewegen“, sagt LEtendre. „Unser Produkt ergänzt das bestehende Angebot an Elektrofahrzeugen für den öffentlichen Nahverkehr aufgrund seiner Größe und seines innovativen Designs.“

