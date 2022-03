dSpace bündelt Ladetechnologie-Know-how im Charging Competence Center

Das Elektronik- und Software-Unternehmen dSpace aus Paderborn erweitert das seit 20 Jahren bestehende Projektzentrum München um ein Charging Competence Center. Das Angebot des neuen Centers: von Lösungen für Kommunikationstests aller weltweiten Ladestandards über Ladesäulen-Emulatoren bis hin zu umfassenden Testbibliotheken für Normkonformität.

dSpace investiere „massiv in den Ausbau der Entwicklungs- und Engineering-Kapazität“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Das Smart-Charging-Angebot werde in das Charging Competence Center verlagert und auch das Team vor Ort soll erweitert werden. Die Leitung übernimmt Florian Bauer, der zuvor als Projektleiter für die Smart Charging Solution tätig war.

Am Stammsitz in Paderborn arbeitet dSpace den Angaben nach seit Jahren mit Entwicklern an der Entwicklung von Testlösungen für Ladetechnologien zusammen. Neben dem Test von Leistungskomponenten für AC- und DC-Laden liegt ein Schwerpunkt auf dem Test der komplexen Kommunikation zwischen Ladesäule und Elektrofahrzeug.

„Aktuell sehen wir einen sehr großen Bedarf an der Absicherung der Schnittstelle zwischen Ladesäule und Elektrofahrzeug“, erläutert Bauer. Da die Entwicklung der beiden Seiten dieser komplexen Kommunikation unabhängig voneinander erfolge, ergebe sich bei der Gewährleistung von Interoperabilität ein großes Risiko, führt er weiter aus. „Mit der Gründung des Charging Competence Centers können wir für Kunden weltweit durch die Zusammenführung von Entwicklung und Engineering maßgeschneiderte Lösungen für die Absicherung der Interoperabilität bereitstellen.“

Quelle: Info per E-Mail