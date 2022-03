Solaris liefert H2-Busse nach Palma de Mallorca

Solaris hat vom städtischen Verkehrsunternehmen EMT-Palma den Zuschlag für die Lieferung von fünf wasserstoffbetriebenen Urbino 12 hydrogen nach Palma de Mallorca erhalten. Der Vertragswert beläuft sich auf etwa vier Millionen Euro.

Die Investition ist Bestandteil des Projektes „Green Hyslan“, das aus EU-Mitteln finanziert wird, heißt es in einer Mitteilung von Solaris. „Wir sind stolz darauf, dass wir als Hersteller und Lieferant hochmoderner Fahrzeuge nunmehr eine weitere Stadt bei der Umstellung des öffentlichen Personennahverkehrs auf emissionsfreie Antriebe unterstützen dürfen“, sagt Petros Spinaris, Vorstandsmitglied von Solaris für Vertrieb und After Sales. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Wasserstoffbusse den Bewohnern dieser wunderschönen Insel hervorragend dienen werden.“

Den Urbino 12 hydrogen bezeichnet Solaris als sein technologisch innovativstes Fahrzeug. Vorgestellt wurde das Modell im Juni 2019 in Stockholm. Er fährt mit zwei E-Motoren mit einer Leistung von je 125 kW, Brennstoffzellen-Modulen mit einer Leistung von 70 kW, einer kleinen Batterie und fünf Wasserstofftanks aus Verbundstoff mit einer Gesamtkapazität von 1.560 Litern vor. Als Reichweite gibt Solaris bis zu 350 Kilometer an. Die Solaris Urbino 12 hydrogen ist laut Unternehmen bereits in Bozen in Italien, Köln und Wuppertal sowie in der Provinz Zuid-Holland in den Niederlanden im Einsatz.

Der nächste Bus dieses Typs ist bereits am Entstehen. Solaris kündigt die Premiere des BZ-Gelenkbusses Urbino 18 hydrogen für die zweite Hälfte des laufenden Jahres an.

solarisbus.com