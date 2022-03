Sunwoda plant 30-GWh-Batteriefabrik in China

Der chinesische Batteriehersteller Sunwoda Electric Vehicle Battery plant, rund 12 Milliarden Yuan (1,7 Milliarden Euro) in den Bau einer Produktionsstätte mit einer Jahreskapazität von 30 GWh in Zhuhai in der südchinesischen Provinz Guangdong zu investieren.

Neben der Produktion soll sich der Standort auch auf die Entwicklung von Batteriezellen, Batteriemodulen und Batteriesystemen konzentrieren. Angaben zum Zeitpunkt des Baustarts und der Fertigstellung gibt es bislang nicht.

Die Stadtregierung von Zhuhai wird demnach ein über 500.000 Quadratmeter großes Gelände zur Verfügung stellen, auf dem eine eigens für das Projekt gegründete Sunwoda-Tochter dann den Bau der Gebäude und Anlagen

Zudem gab Sunwoda bekannt, einen Auftrag von SAIC erhalten zu haben, konkret für das Hybrid-Modell ZS12MCE HEV. Sunwoda hatte zuvor Batterie-Kooperationen mit Nissan und Geely für Hybridfahrzeuge geschlossen. Auch in Europa sind Fahrzeuge mit Sunwoda-Batterien unterwegs: Der Dacia Spring als Schwestermodell des China-Modells Renault K-ZE City nutzt Sunwoda-Zellen.

Unter den chinesischen Batteriezellherstellern gehört Sunwoda mit einem Marktanteil von 1,3 Prozent im Jahr 2021 gerade noch zu den Top Ten. Mit 1,6 Prozent liegt Farasis Energy auf Platz neun, Eve Energy und Tafel New Energy teilen sich mit 1,9 Prozent Platz 8.

gasgoo.com, cnevpost.com