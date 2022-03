Chile plant Verbrenner-Aus für 2045

Die Regierung Chiles hat eine nationale Strategie für Elektromobilität verabschiedet. In drei Stufen zwischen 2035 und 2045 sollen verschiedene Fahrzeugklassen in dem Lithium-reichen Land nur noch mit emissionsfreiem Antrieb verkauft werden.

Wie die Regierung in einer Mitteilung erklärt, sei es eines der Hauptziele der Strategie, dass alle verkauften leichten und mittelgroßen Fahrzeuge, alle öffentlichen Verkehrsmittel (Busse, Taxis und Sammeltaxis) und Schwermaschinen bis 2035 emissionsfrei sind. Das werde „der Lebensqualität der Chilenen direkt zugute kommen“.

In der Mitteilung fokussiert sich die Regierung auf die Ziele für 2035. Aus der Strategie geht aber hervor, dass ab dem Jahr 2045 dann auch alle neuen Fahrzeuge für den Personen-Fernverkehr sowie Güterverkehr an Land emissionsfrei sein sein sollen – also Fernbusse und Lkw. Ab 2040 sollen auch landwirtschaftliche Maschinen emissionsfrei sein.

„Dies ist eine staatliche Politik, die einen Fahrplan für uns aufstellt, um Fortschritte bei der Entwicklung eines nachhaltigen Verkehrs zu erzielen, mit direkten Vorteilen für die Chilenen. Es wird uns auch ermöglichen, unsere Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern“, sagt Francisco López, Unterstaatssekretär für Energie. Das Energieministerium ist für die Umsetzung der Elektromobilitätsstrategie verantwortlich und wird sie alle fünf Jahre aktualisieren.

