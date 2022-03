Finn will E-Autos von Great Wall anbieten

Der Münchner Auto-Abo-Anbieter Finn hat eine Vertriebskooperation mit dem chinesischen Autobauer Great Wall Motor (GWM) geschlossen. Diese umfasst den Ankauf von 1.000 Neufahrzeugen der Marken Wey und Ora.

Die ersten beiden Modelle der Marken für Europa sind wie berichtet der BEV-Kompaktwagen Ora Cat und das PHEV-SUV Wey Coffee 01. Ob es sich bei den 1.000 Fahrzeugen nur um diese beiden Modelle handeln wird oder auch künftige Baureihen von GWM umfasst, geht aus der Mitteilung von Finn nicht hervor.

Dort heißt es lediglich, dass man mit den Fahrzeugen „die steigende Nachfrage an Auto-Abos auf der Finn-Plattform“ abdecken wolle. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland über die Plattform 10.000 Transaktionen abgewickelt worden, für dieses Jahr strebt das Unternehmen nach eigenen Angaben ein Wachstum auf 30.000 Abos an.

„Wir freuen uns, mit GWM einen weiteren starken Partner an unserer Seite zu haben, denn der Bedarf an flexibler und einfacher Mobilität, wie dem Auto-Abo zum All-inklusive-Preis, wächst stark“, sagt Nils Dobberstein, VP OEM Partnerships bei Finn. „Momentan wird unser Wachstum vor allen Dingen dadurch begrenzt, dass wir unser Angebot aufgrund des Halbleitermangels in der Automobilindustrie nicht so erweitern können, wie wir uns das wünschen.“

Johnson Qiang, Vice President Europe und verantwortlich für das Flottengeschäft beider Marken in Europa für GWM ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit Finn ist für uns ein wichtiger Bestandteil des GWM Vertriebsportfolios. Das Auto Abo Modell von Finn erleichtert es uns, Kunden mit unseren Marken WEY und GWM ORA kennenzulernen und zu überzeugen.“

Quelle: Info per E-Mail