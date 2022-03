Tesla bestätigt Grünheide-Eröffnung für den 22. März

Tesla hat den geplanten Termin für die Auslieferung der ersten Kundenfahrzeuge aus der Fabrik in Grünheide bestätigt: Laut von Tesla verschickten Einladungen wird der „Delivery Day“ am 22. März um 15 Uhr stattfinden.

Das passt zu früheren Infos des „Tagesspiegel“, wonach die Eröffnungsfeier in der Fabrik am 22. oder 23. März geplant sei. Auch Elon Musk werde vor Ort sein und die Übergabe der ersten 30 Model Y Performance an Kunden begleiten.

Vor rund einer Woche hatte Tesla die finale umweltrechtliche Genehmigung für das Werk in Grünheide erhalten. Auf der Pressekonferenz hieß es, dass die finale Genehmigung mehr als 400 Auflagen vorsieht – Landesumweltminister Axel Vogel gab aber bereits damals an, dass Tesla diese Auflagen innerhalb von zwei Wochen erfüllen wolle – das wäre bis zum 18. März. Eine Eröffnung am 22. März mit der Übergabe der ersten Kundenautos wäre also möglich, sofern in dieser Zeit wirklich alle Auflagen erfüllt werden. Bevor die Nachweise erbracht sind, dass Tesla die Auflagen alle erfüllt, dürfen in der Giga Berlin keine Fahrzeuge für den Verkauf produziert werden.

Auch wenn die Einladung zum „Delivery Day“ ein graues Model Y zeigt, scheinen die meisten Posts von Model-Y-Performance-Bestellern in sozialen Medien darauf hinzudeuten, dass vorerst vor allem schwarze Fahrzeuge ausgeliefert werden – Schwarz ist die einzige Uni-Lackierung im Angebot.

Bereits zuvor gab es Berichte, dass die Auslieferungen aus Grünheide mit schwarzen und weißen Model Y Performance beginnen sollen, ab Mai sollen dann die weiteren Farben folgen – das wurde auch von den geschätzten Lieferzeiten im Tesla-Konfigurator bestätigt.

twitter.com, teslamag.de