Tesla: Grünheide-Genehmigung in dieser Woche?

Laut einem Medienbericht dürfte die endgültige Genehmigung für die Tesla-Fabrik in Brandenburg am Donnerstag oder Freitag dieser Woche erfolgen. Auch ein Termin für die offizielle Eröffnung und die Übergabe der ersten 30 Fahrzeuge steht wohl bereits fest.

Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, soll die Eröffnungsfeier in der Fabrik am 22. oder 23. März stattfinden. Auch Elon Musk werde vor Ort sein und die Übergabe der ersten 30 Model Y Performance an Kunden begleiten. Ob auch Kanzler Olaf Scholz zur Eröffnungsfeier des E-Auto-Werks nahe Berlin mit rund 500 Gästen kommt, ist noch offen.

Der „Tagesspiegel“ beruft sich bei seinem Artikel auf das Protokoll der Task Force Tesla am vergangenen Dienstag. Das Treffen, an dem auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke teilgenommen hat, soll nur 20 Minuten gedauert haben. Das Ergebnis laut Protokoll: Von allen Seiten solle „intensiv an der Finalisierung des Genehmigungsverfahrens gearbeitet“ werden. Die finale Genehmigung soll dann Ende der ersten März-Woche erteilt werden. Womöglich werde sogar Woidke selbst in der Staatskanzlei die Genehmigung an Tesla übergeben.

Mitte Februar hatte es noch Berichte gegeben, wonach der Produktionsstart in Grünheide frühestens Mitte März erfolgen könne, weil die Behörden noch einige Sicherheitsvorkehrungen in der Fabrik prüfen mussten. Diese Prüfungen sind eine Voraussetzung für die finale Genehmigung.

Damals hieß es aber auch, dass es von der erteilten Genehmigung bis zu eigentlichen Betriebserlaubnis nochmals einige Wochen vergehen könnten. Der aktuelle Bericht des „Tagesspiegels“ legt nahe, dass man zumindest in der brandenburgischen Staatskanzlei zuversichtlich ist, dass die Betriebserlaubnis sehr zeitnah auf die finale Genehmigung folgen kann.

Im Januar hatte Tesla bestätigt, dass die ersten Model Y Performance aus Grünheide im März ausgeliefert werden sollen. Nachdem eine entsprechende Änderung im Konfigurator, bei der für weiße und schwarze Performance-Modelle März als voraussichtlicher Auslieferungstermin genannt wurde, bereits auf einen solchen Schritt hingedeutet hatte, hat Tesla selbst in einer internen Mail den Plan bestätigt. Treffen die aktuellen Informationen zur Eröffnung zu, könnte Tesla zumindest bei einigen wenigen Kundenfahrzeugen die Zusage für März halten.

In Texas ist Tesla bei der Gigafactory in Austin offenbar schon einen Schritt weiter: Laut Berichten fehlt dort nur noch die Verkaufsfreigabe durch die Umweltbehörde EPA, damit die ersten dort produzierten Fahrzeuge ausgeliefert werden können. Auch hier peilt Tesla die ersten Auslieferungen für Ende März an. Die Model Y aus der Giga Texas verfügen über die neuen 4680-Batteriezellen, während die Model Y in Grünheide vorerst mit importierten 2170-Zellen gefertigt werden.

