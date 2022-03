Chefwechsel bei Voltabox

Jürgen Pampel ist nicht mehr Vorstand der Voltabox AG. Der Aufsichtsrat des Batteriesysteme-Herstellers hat Pampel im gegenseitigen Einvernehmen und mit sofortiger Wirkung als Vorstand der Gesellschaft abberufen. Zum neuen CEO berief der Aufsichtsrat Patrick Zabel.

Jürgen Pampel war seit dem Jahr des Börsengangs ohne Unterbrechung Vorstand der Voltabox AG. Er wird zukünftig eine Geschäftsführungsposition innerhalb der Triathlon-Gruppe übernehmen und sich in diesem Rahmen auf Automotive-Themen fokussieren, wie Voltabox mitteilt.

Zum neuen CEO berief der Aufsichtsrat Patrick Zabel, der seit Anfang des Jahres zudem Geschäftsführer der Trionity Invest GmbH, der größten Ankeraktionärin der Voltabox AG, ist. Zabel ist bereits mit Voltabox bestens vertraut: Er war bis Oktober 2021 Finanzvorstand der Gesellschaft und hauptverantwortlich für die nationale und internationale Restrukturierung von Voltabox.

In dieser Position war er auch entscheidend an dem Verkauf des Unternehmens an die neuen Investoren beteiligt – die Paragon AG hatte ihre 51-prozentige Finanzbeteiligung an Voltabox wie berichtet im November 2021 verkauft, von dem Aktienpaket gingen 28 Prozent an den strategischen Investor Trionity Invest – zu dem Zabel in der Folge wechselte.

„Er erhält den Auftrag, das zukünftige Profil der Gesellschaft zu schärfen und neue, tragfähige Geschäftsmodelle einzuführen“, heißt es in der Mitteilung. „Gleichzeitig sollen die Weichen gestellt werden, um Branchen-Experten aufzubauen und das Management perspektivisch durch ihn auf eine breitere Basis zu stellen.“

Zabel selbst dankte seinem Vorgänger und früheren Vorstandskollegen Pampel „für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren – insbesondere für die gemeinsame Zeit im Vorstand“. „Durch seine Tätigkeit als Geschäftsführer und später Vorstandsvorsitzender von Voltabox ist seine Person eng mit dem Unternehmen verbunden“, so Zabel. „Bei widrigen Rahmenbedingungen hat er sich in den zurückliegenden Jahren maßgeblich dafür eingesetzt, Voltabox wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Für seine berufliche wie persönliche Zukunft wünsche ich ihm alles Gute.“

