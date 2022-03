Eliso zeigt Lösung für intelligente Laststeuerung

Der Stuttgarter Ladeinfrastruktur-Spezialist Eliso bietet seinen Kunden mit Eliso Charge Control die Möglichkeit der intelligenten Laststeuerung. Das System überwacht die Gebäudelast in Echtzeit und weist freie Kapazitäten im Hausanschluss den Ladestationen zu.

Mit dieser dynamischen Verteilung – sprich in Abhängigkeit von der Gebäudelast – soll laut der Mitteilung immer die maximal mögliche Ladeleistung zur Verfügung stehen, ohne den Netzanschluss zu überlasten. Bei Lastspitzen im Gebäudebedarf wird die Leistung der Ladestationen vorübergehend reduziert und wenn möglich wieder freigegeben.

Damit soll auch eine größere Anzahl an Ladepunkten an Gebäuden und in Tiefgaragen installiert werden können, wo der Gebäudeanschluss ans Stromnetz schlicht nicht für den zusätzlichen Bedarf der Ladestationen ausgerichtet ist. Statt einer teuren und technisch oft schwer umsetzbaren Erweiterung des Netzanschlusses sieht Eliso – wie auch andere Anbieter – in dem intelligenten Lastmanagement die bessere Lösung für Gewerbe- und Wohngebäude.

„Für den flächendeckenden Ausbau von Ladeinfrastruktur bei Unternehmen, Gewerbe- und Wohnimmobilien ist ein ausgereiftes Lastmanagementsystem unabdingbar. Mit Eliso Charge Control bieten wir eine hardwareunabhängige und innovative Lösung für die Ladeinfrastruktur unserer Kunden an“, so Hauke Stamer, Leitender Projektmanager bei Eliso.

Ein erstes Kundenprojekt hat Eliso nach eigenen Angaben bereits durchgeführt. In Gebäuden der Alstria Office REIT-AG, einem der führenden Manager für Büroimmobilien in Deutschland, wird die Charge Control eingesetzt.

Quelle: Info per E-Mail