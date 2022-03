CATL bringt im April dritte Cell-to-Pack-Generation

Der chinesische Batteriehersteller CATL hat die dritte Generation seiner Cell-to-Pack-Batterietechnologie angekündigt. Diese sei bereit für die Massenproduktion und soll in einigen Punkten sogar Batteriepacks mit 4680-Zellen überbieten.

So rechnet CATL laut chinesischen Medienberichten vor, dass die intern „Kirin-Batterie“ genannte CtP-Technologie bei gleicher Zellchemie und gleicher Batteriepack-Größe 13 Prozent mehr Leistung liefern soll als 4680-Batterien. Die Markteinführung ist für April geplant.

Es wird Varianten mit LFP- und NCM-Zellen geben. Für die kobaltfreie LFP-Version wird eine gravimetrische Energiedichte von 160 Wh/kg und eine volumetrische Energiedichte von 290 Wh/l angegeben, für die NCM-Version liegen die Werte bei 250 Wh/kg bzw. 450 Wh/l.

CATL übertrifft damit leicht die Werte des derzeit verbreitetsten Cell-to-Pack-System, der Blade-Batterie von BYD. Dabei handelt es sich bekanntlich um LFP-Zellen, die Anfangs 140 Wh/kg aufwiesen, in der aktuellen Long-Range-Version des BYD Yuan Plus aber schon auf 150 Wh/kg kommen. CATL würde mit seiner LFP-Zelle diesen Wert nochmals um 10 Wh/kg überbieten.

Neben der höheren Energiedichte liegt der Vorteil in der CtP-Technologie in dem einfacheren Aufbau: Da die Batteriemodule entfallen, kann nicht nur auf zusätzliche Verkabelung verzichtet werden, sondern die Batterien sind auch einfacher und damit günstiger zu montieren. Da das „passive“ Material der Modul-Ummantelung und -Steuerung entfällt, kann in der gleichen Pack-Größe mehr aktives Material verbaut werden, was letztendlich bei gleicher Zelltechnologie zu einer höheren Energiedichte auf Pack-Ebene führt.

Das Portal „PushEVs“ spekuliert, dass ein Abnehmer der CtP-Batterien mit LFP-Zellen Tesla werden könnte. CATL liefert bereits heute die LFP-Zellen für die Basis-Varianten des Model 3 und Model Y. Derzeit kommen diese Batterien auf 125 Wh/kg. Würde Tesla tatsächlich die CtP-Batterie mit den genannten 160 Wh/kg verbauen, würde die Energiedichte um 28 Prozent steigen.

