Elexon stellt Mitarbeiter-Ladelösung xCharge vor

Das Aachener Unternehmen Elexon, Systemintegrator für Ladeinfrastrukturlösungen im Firmenkundensegment, bietet mit xCharge nun eine eigene Lösung zur Abrechnung von Mitarbeiter-Ladeprozessen am Standort, zu Hause und von unterwegs an.

In der Mitteilung zum Start von xCharge hebt Elexon die Transparenz des Abrechnungs-Backends hervor: Bei der Einrichtung werde pro Ladepunkt eine einmalige Gebühr fällig, danach fallen monatliche Ladepunkt- und Kartengebühren an. Diese fixe Kosten sollen „maximale Planbarkeit und Transparenz“ bieten. Mit xCharge biete man Unternehmen „einen Gegenentwurf zur komplexen Bezahlstruktur mit steigenden Kosten bei steigender Nutzung“, so Elexon.

Die Höhe dieser Gebühren nennt das Unternehmen in der Mitteilung aber nicht. Jedes Unternehmen erhält einen eigenen Administrationszugang, über den verschiedenste Nutzergruppen und Tarife im Backend definiert werden können. Auch eine Kombination verschiedener Nutzerszenarien sei abbildbar. Eine verbindlich feststehende Roaming-Gebühr fällt ausschließlich dann an, wenn am Firmenstandort mit Fremdkarten geladen wird – Mitarbeitern mit der xChargeCard wird diese Gebühr nicht berechnet.

Wichtig: Mit der xChargeCard können auch die Ladevorgänge an der Wallbox bei den Mitarbeitern zuhause verwaltet werden. Dann werde der „individuelle Stromtarif pro kWh auf das Bankkonto des Dienstwagennutzers zurückerstattet“. Bestimmte technische Anforderungen an die Wallbox werden nicht erwähnt, Elexon bietet seit dem vergangenen Jahr auch eine eigene AC-Wallbox an. Unterwegs dient die xChargeCard als Ladekarte an über 200.000 Ladepunkten in Europa.

Elexon kooperiert wie berichtet seit dem vergangenen Jahr mit SAP. Elexon-unden, die mit einem SAP-System arbeiten und die Abrechnung ihrer Ladesäulen in die unternehmensinterne Buchhaltung überführen wollen, können beispielsweise auch SAP-e-Mobility für die Elexon-Ladesäulen nutzen. xCharge kann zudem mit dem SAP e-Mobility-Backend von Elexon kombiniert werden.

„Mit der xChargeCard wissen unsere Kunden genau, welche Kosten mit jedem Ladevorgang verknüpft sind, unabhängig von der Anzahl der Ladevorgänge“, sagt Stefanie Momber, Projektverantwortliche für xCharge. „Wir wollen auch beim Thema Abrechnung eine transparente und zuverlässige Lösung anbieten und damit unseren 360-Grad-Serviceansatz im Sinne unserer Kunden erweitern.“

Eine erste Kunden-Installation der xCharge-Lösung sei bereits erfolgreich abgeschlossen. „Vor allem das einfache, sehr komfortable Nutzerkonzept findet großen Anklang“, heißt es in der Mitteilung.

Quelle: Info per E-Mail