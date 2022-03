Ladepunkte für Mehrfamilienhäuser: Shell Recharge Solutions steigt bei NWG Charging ein

Shell Recharge Solutions hat sich am Ladeinfrastrukturbetreiber NWG Charging beteiligt. Mit dem in der Höhe nicht bezifferten Kapital von Shell will das Hamburger Unternehmen das Geschäft für Lademöglichkeiten in Mehrfamilienhäusern voranbringen.

Im Konkreten will NWG Wallboxen bundesweit in allen Mehrfamilienhäusern anbieten. Näheres zu den Planungen macht das Unternehmen in einer Mitteilung nicht bekannt. Bernhard Rönsberg, Mitgründer und Geschäftsführer von NWG Power, sieht das Unternehmen für das Vorhaben gut aufgestellt: „Wir sind flexibel und in der Lage, die richtigen Lademöglichkeiten für unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten anzubieten“, sagt er und fügt an: „und das sowohl für Mieter als auch für Vermieter und Wohnungseigentümer“.

Nach Ansicht von Roger Hunter, Global Vice President von Shell Recharge Solutions, bietet NWG „eine intelligente Lösung an, welche die Infrastrukturlücke bei Mehrfamilienhäusern schließt“. Gemeinsam könne die Nachfrage nach bezahlbarer Elektromobilität bei Mietern bedient werden.

Die NWG Charging ist ein Spin-Off-Unternehmen von NWG Power. Laut der eigenen Website plant, installiert und betreibt sie Ladelösungen für Mehrfamilienhäuser. Die Kosten für eine Wallbox liegen demnach im Schnitt zwischen 3.500 und 3.900 Euro. Auch der Strom wird über NWG bezogen, eine freie Wahl des Stromanbieters ist nicht möglich. NWG Charging hat laut der Website der Muttergesellschaft NWG Power den Elektromobilitäts-Bereich im Oktober 2021 von der NWG Power übernommen. Der Bereich hat sich zum Ziel gemacht, Immobilien und die Elektromobilität zusammenzubringen. NWG Power wurde im Jahr 2014 gegründet.

Quelle: Info per E-Mail