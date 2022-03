Nio liefert erste ET7 in China aus

Wenige Tage nach dem Beginn der Serienproduktion hat Nio nun wie geplant offiziell die Auslieferungen für seine Elektro-Limousine ET7 in China gestartet. Die ersten ET7-Fahrzeuge wurden in der Nio-Zentrale in Hefei an Kunden übergeben.

Wir erinnern uns: Nio hatte seine Flaggschiff-Limousine ET7 im Januar 2021 vorgestellt und bereits damals Vorbestellungen zu Preisen ab 448.000 Yuan vor Förderung angenommen. Laut damaligem Wechselkurs waren das umgerechnet rund 56.600 Euro, inzwischen sind es aber 63.350 Euro.

Zum Auslieferungsbeginn gibt es aber nur die „ET7 Premier Edition“ mit 100-kWh-Akku (statt 70 kWh) und einigen Sonder-Merkmalen (u.a. Nappa Premium Interieur, 20-Zoll-Performance Reifen sowie Nios Digital-Assistent Nomi Mate 2.0). Diese ist mit 526.000 Yuan eingepreist, was nach heutigem Wechselkurs 74.400 Euro entspricht.

Seit dem 5. März waren in über 80 chinesischen Städten Testfahrten für Kunden möglich, einige Tage später lief bei JAC in Hefei auch die Serienproduktion des ET7 an. Die nun gestarteten Auslieferungen werden aufgrund des aktuellen Covid-19-Ausbruchs „je nach Region variieren“, wie es rund um den Produktionsanlauf hieß.

Die Nachfrage sei sehr gut, die Probefahrten hätten zu einer „weit über den Erwartungen liegenden Anzahl an Bestellungen“ geführt. Das Hochfahren der Produktion ist für Nio nicht nur wegen der Nachfrage in seinem Heimatmarkt wichtig: Noch in diesem Jahr soll der Nio ET7 wie berichtet auch in Deutschland angeboten werden.

