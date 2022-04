Finn bietet 460 Teslas im Abo

Der Münchner Auto-Abo-Anbieter Finn stockt seine Flotte um 460 Elektroautos von Tesla auf. Angeboten wird ein umfangreiches Angebot des Model 3 und Tesla Y, darunter auch Long-Range- und Performance-Varianten.

Die Abo-Laufzeit beträgt sechs Monate. Die ersten Tesla-Fahrzeuge sind bereits bestellbar, wie Finn mitteilt. Derzeit sind laut der Homepage die ersten Fahrzeuge ab dem 27. April verfügbar, andere ab Anfang Mai. Bis wann alle 460 Fahrzeuge zur Verfügung stehen sollen, gibt Finn nicht an.

Die Preise starten bei 869 Euro pro Monat für das Model 3 in der Basisversion, also das frühere „Standard Range+“-Modell. Dabei stehen sogar verschiedene Lackierungen zur Verfügung. In der Monatsrate sind 1.000 Kilometer pro Monat enthalten, höhere Kontingente (von 1.500 bis zu 5.000 Kilometer pro Monat) können gegen Aufpreis hinzugebucht werden.

Die Long-Range-Version des Model 3 steht je nach Ausstattung zu Raten zwischen 1.029 und 1.069 Euro zur Verfügung, das Model 3 Performance gibt es ab 1.229 Euro. Für ein Model Y Long Range verlangt Finn 1.109 Euro, das in Grünheide gebaute Model Y Performance ist ab 1.229 Euro im Monat zu haben – verfügbar ist das Modell ab dem 4. Mai.

„Klimafreundliche Elektromobilität spielt bei Finn eine große Rolle und wird stark nachgefragt“, sagt CEO Max-Josef Meier. „Tesla ist dabei auf unserer Plattform einer der am stärksten nachgefragten Marken. Ebenfalls im Trend und immer schnell vergriffen sind Stromer von Aiways, BMW, Fiat oder Opel.“ Im Jahr 2021 hatte Finn (damals noch als Finn.Auto aktiv) 500 Aiways U5 gekauft.

Als großen Vorteil des eigenen Abo-Angebots sieht Finn die Einfachheit: Das Auto wird bis an die Haustüre geliefert, bis auf die Ladekosten sind alle weiteren Nebenkosten in der All-inclusive-Rate abgedeckt – also etwa Anmeldung, Reparaturen, Wartung und Reifen.

Quelle: Info per E-Mail, finn.auto