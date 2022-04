ElectricBrands verkauft künftig auch E-Zweiräder

Der Elektrofahrzeug-Hersteller ElectricBrands aus Itzehoe hat die exklusiven Verkaufs- und Servicerechte der elektrischen Zweiräder des italienischen Unternehmens Nito für die EMEA-Region gewonnen. Angeboten werden zwei elektrische Sitzroller (NES5 und NES10) sowie der E-Tretroller N1e.

Wie ElectricBrands mitteilt, vertreibt das Unternehmen die drei Nito-Modelle künftig in den europäischen, arabischen und afrikanischen Märkten. Noch im April läuft der Verkauf der Fahrzeuge über das bereits vorhandene Vertriebsnetz in Europa an, welches aus rund 800 Händlern besteht. In zwei Monaten soll das Angebot der Mitteilung zufolge auch über einen Webshop verfügbar sein.

ElectricBrands ist in Deutschland vor allem durch das Leichtfahrzeug XBUS bekannt, welches im kommenden Jahr auf den Markt kommen soll. Dieses Ziel wiederholt das Unternehmen auch in der aktuellen Mitteilung.

Zurück zu den Nito-Zweirädern: Der N1e ist als E-Tretroller für den täglichen Stadtverkehr gedacht. Er kann bis zu 20 km/h schnell fahren und hat einen Motor mit 240 Watt. Die Batterie reicht für 20 Kilometer.

Bei den Modellen NES5 und NES10 handelt es sich um klassische Roller mit E-Antrieb. Die Leistung liegt in beiden Fällen bei 4 kW. Allerdings wird der NES5 bei einer Geschwindigkeit von 45 km/h abgeregelt, der NES10 darf bis zu 90 km/h schnell fahren. Die Reichweite gibt Nito mit 80 Kilometern an. Der Energiegehalt der Batterie wird nicht genannt, eine vollständige Ladung soll 1,60 Euro kosten (wobei auch nicht der zugrunde gelegte Strompreis genannt wird). Auf 100 Kilometer gerechnet entspricht das Energiekosten von zwei Euro.

Der N1e ist bereits zu Preisen ab 1.170 Euro erhältlich. Die beiden E-Roller können laut ElectricBrands ab Mai vorbestellt werden – ab 5.800 Euro für den NES5 und 6.160 Euro für den NES10. Über die Händler läuft auch der Service und die Ersatzteilversorgung.

