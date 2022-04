Hubject bindet 2.000 Ladepunkte in Tschechien ein

Hubject hat eine Kooperation mit dem tschechischen Energieunternehmen und Ladepunktbetreiber CEZ bekannt gegeben. Durch die Zusammenarbeit werden mehr als 2.000 weitere öffentliche Ladepunkte an die E-Roaming-Plattform Intercharge von Hubject angebunden.

Bei der CEZ Group handelt es sich in erster Linie um einen großen Energieversorger, der – wie viele Unternehmen aus der Energiebranche – inzwischen auch zunehmend in die Elektromobilität investiert. CEZ-Vorstandsvorsitzender Daniel Beneš gab bereits im vergangenen Jahr an, dass man durch den Aufbau eines zuverlässigen Ladenetzes die Elektromobilität nicht nur in Tschechien, sondern ganz Mitteleuropa voranbringen wolle.

„Während die CEZ Group ihre Führungsposition in der traditionellen Energiebranche behält, erhöhen wir kontinuierlich den Energiebedarf und tragen zu einer höheren Lebensqualität bei“, sagt nun Tomáš Chmelík, Leiter der Abteilung Elektromobilität. „Daher war es für uns ein logischer Schritt, ein aktives Mitglied im aufstrebenden Markt der Elektromobilität zu werden.“

„Wir fühlen uns geehrt, weiterhin mit einem leistungsstarken und innovativen Unternehmen, der CEZ Group, zusammenzuarbeiten, um unsere Ziele zu erreichen und ein kundenfreundliches, einfaches Ladeerlebnis zu ermöglichen“, sagte Christian Hahn, CEO von Hubject.

