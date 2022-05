Neuer Weltrekord für den Porsche Taycan

Der Porsche Taycan kann einen weiteren offiziellen Guinness-Weltrekord für sich verbuchen – den für die meisten aufeinanderfolgenden Donuts (Drehungen) in einem Elektroauto auf Eis. Stuntfahrer Terry Grant schaffte in Schweden mit einem serienmäßig produzierten Porsche Taycan 4 Cross Turismo mit Winterreifen 69 Donuts in Folge.

Zuvor hatte der Porsche Taycan in den USA bereits die kürzeste Ladezeit eines Elektrofahrzeugs während einer Fahrt von Küste zu Küste erzielt und mit rund 5.000 zurückgelegten Höhenmetern in 24 Stunden ebenfalls einen offiziellen Guinness-Weltrekord aufgestellt.

