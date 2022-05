Tesla plant weitere Schicht in Shanghai ab Mitte Mai

Tesla strebt laut einem Bericht an, die Produktion in seinem Werk in Shanghai ab dem 16. Mai auf 2.600 Autos pro Tag zu steigern. Das soll über die Ausweitung der Produktion auf weitere Schichten erfolgen.

Das berichtet Reuters unter Berufung auf ein internes Memo des Elektroauto-Herstellers. Tesla, das seit der Wiederaufnahme der Produktion in Shanghai bislang nur eine Schicht betreibt, plane, ab dem 16. Mai weitere Schichten in seinem Werk in Shanghai einzurichten, um die Produktion wieder auf das Niveau zu bringen, das sie vor der Schließung der Stadt zur Bekämpfung von Covid-19 hatte. Im März wurde das Werk mit drei Schichten betrieben.

Elon Musk hatte zuvor bereits angedeutet, dass die Giga Shanghai noch in diesem Quartal einen neuen Wochen-Produktionsrekord schaffen könnte. Seit Februar – also noch vor den Corona-Lockdowns in Shanghai – wurden Ausbauarbeiten durchgeführt, deren Auswirkungen dann wegen der Fabrikschließungen noch nicht im vollen Umfang erreicht werden konnten.

Mit den Informationen von Reuters scheinen sich die Schätzungen des Analysten Ming-Chi Kuo zu bestätigen. Dieser hatte zur Wiederaufnahme der Produktion angegeben, dass Tesla „im besten Fall“ Mitte Mai wieder auf ein Zwei-Schicht-System umstellen könne.

Der limitierende Faktor für das Hochfahren der Produktion bei Tesla war nicht das Personal, welches Tesla mithilfe der Behörden in die Fabrik bringen konnte, sondern die Teile. Wie Reuters nun schreibt, waren auch bei Tesla die Kabelbäume ein wichtiges Thema, in diesem Fall stammen sie von Aptiv. Aptiv selbst hatte Ende April die Genehmigung erhalten, die Produktion wieder aufzunehmen. Wie der Zulieferer gegenüber Reuters bestätigte, sollen alle gelieferten Kabelbäume von Aptiv stammen – zwischenzeitlich gab es Berichte, wonach Tesla auch Kabelbäume aus anderen Quellen bezogen habe, um den Produktionshochlauf nicht zu gefährden.

Anfang Mai hatte Tesla bestätigt, in Shanghai ein zweites Werk bauen zu wollen. Das geht aus einem Schreiben des Autobauers an die Behörden der Lingang Special Area hervor, in dem Tesla für die Unterstützung bei der Wiederaufnahme der Produktion gedankt hat. Das neue Werk soll in unmittelbarer Nähe im Lingang-Industriegebiet entstehen und auf eine Kapazität von über 450.000 Fahrzeugen pro Jahr kommen.

