Volvo Trucks North America erhält Folgeauftrag von QCD

Volvo Trucks North America hat einen Auftrag von Quality Custom Distribution (QCD) über 30 Exemplare seines rein elektrischen Schwerlast-Lkw VNR Electric erhalten. Die Batterie-elektrischen Lastwagen sollen ab Anfang 2023 von QCD in Südkalifornien eingesetzt werden.

Dort will QCD mit den Fahrzeugen Produkte an Restaurants und Cafés liefern – in den Counties Riverside und San Bernardino. Es handelt sich dabei um eine Folgeauftrag: Im vergangenen Jahr hatte QCD bereits 14 VNR Electric geordert.

„QCD hat im vergangenen Jahr einen unglaublichen Einblick aus erster Hand in die reale Leistung von Batterie-elektrischen Lkw gewonnen, als wir im Rahmen des Volvo LIGHTS-Projekts einen VNR Electric Truck betrieben haben“, sagt Shane Blanchette, Senior Director of Operations bei QCD. „Wir haben jetzt die nötige Erfahrung, um die idealen Routen für die Integration zusätzlicher Batterie-elektrischer Lkw festzulegen, und wir werden dieses Wissen nutzen, wenn wir die zusätzlichen VNR Electric aus unseren Vertriebszentren in Fontana und La Puente, Kalifornien, einsetzen.“

Die 44 Fahrzeuge sind aber nur ein kleiner Teil der Gesamtflotte: QCD betreibt nach eigenen Angaben über 700 Sattelschlepper der Klasse 8, die im Zustell-Einsatz mehr als 1,6 Millionen Kilometer pro Jahr zurücklegen. Immerhin wird mit den 30 neuen Fahrzeugen mit La Puente das zweite der US-weit 26 Vertriebszentren von QCD mit Elektro-Lkw ausgestattet.

prnewswire.com