Wann fliegen wir elektrisch? Trendreport von der AERO Friedrichshafen

Die Menschen wollen weiterhin fliegen – deshalb müssen Flugzeuge nachhaltiger werden. Welche alternativen Antriebe sich in der Luft durchsetzen werden, haben wir uns auf der AERO in Friedrichshafen angeschaut.

Batterie-elektrische Antriebe kommen zuerst in Trainingsflugzeugen zum Einsatz, berichtet Volker Thomalla in unserer kleinen Messe-Reportage, und nennt die Pipistrel aus Slowenien als Beispiel. Im Bereich General Aviation werde sich auch die Brennstoffzelle als Technologie durchsetzen, so der Luftfahrt-Experte. Bestes Beispiel ist der Demo-Flieger H4 vom deutschen Unternehmen H2FLY. Über die Möglichkeiten von Wasserstoff in der Luftfahrt haben wir mit dem Experten Prof. Dr. Joref Kallo gesprochen. Er berichtet über großes Interesse bei den Luftfahrt-Behörden und betont: „Die Transportleistung wird mit größeren Flugzeugen realisiert.“ Deshalb braucht es in der Einstiegsklasse bis 40 Sitzplätzen elektrische Antriebe. Genau daran arbeitet H2FLY in Form eines Brennstoffzellenantriebs für die Dornier 328 – einem Wasserstoff-Regionalflieger, der 2025 in die Luft gehen soll.