Cabify will 1.400 E-Autos in Spanien anschaffen

Der spanische Fahrtenvermittler Cabify erhält von der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Darlehen in Höhe von 40 Millionen Euro für sein Flotten-Dekarbonisierungsprojekt. Diese Finanzierung zielt auf den Einsatz von 1.400 Elektrofahrzeugen in den nächsten Jahren in Spanien sowie der für deren Betrieb erforderlichen Infrastruktur ab.

Neben den positiven Auswirkung auf Cabify betont die EIB in ihrer kurzen Mitteilung, dass das Darlehen auch zur „Stärkung der Investitionen in die Automobilindustrie und in die notwendige Ladeinfrastruktur“ beitrage und zudem das Angebot an emissionsfreier urbaner Mobilität in den Städten, in denen Cabify in Spanien tätig ist, verbessere.

Welche Modelle angeschafft werden sollen und wie viel Cabify selbst investiert, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Bei einer angenommenen gleichmäßigen Verteilung entspricht das Darlehen rund 28.600 Euro, um ein Fahrzeug und die Lademöglichkeit anzuschaffen.

Cabify hat sich das Ziel gesetzt, dass alle Fahrten auf seiner Plattform bis 2025 in Spanien und bis 2030 weltweit in emissionsfreien Fahrzeugen durchgeführt werden. Nach eigenen Angaben kommt die Plattform auf 42 Millionen registrierte Nutzer und 1,2 Millionen Fahrer.

Da es sich um ein europäisches Darlehen handelt, werden die Gelder nur in Spanien eingesetzt. Cabify wurde zwar in Madrid gegründet, ist danach aber nicht innerhalb von Europa, sondern nach Südamerika expandiert. Derzeit ist das Unternehmen in Argentinien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Spanien, Mexiko, Peru und Uruguay vertreten.

Quelle: Info per E-Mail