VW plant wohl E-Pickup und E-SUV unter US-Marke Scout

Bei Volkswagen gibt es laut Medienberichten konkrete Überlegungen, für den US-Markt einen elektrischen Pickup-Truck und ein E-SUV unter der Marke Scout zu entwickeln. Die beiden Modelle sollen demnach ab in den USA 2026 produziert werden.

Das berichten das „Wall Street Journal“ sowie das Portal „TechCrunch“. Es wird erwartet, dass der Aufsichtsrat des Konzerns den Plan noch in dieser Woche beschließen wird. Laut „TechCrunch“ stehe VW „kurz vor der Gründung eines neuen dedizierten Elektrofahrzeugunternehmens in den USA“.

Volkswagen erwarb die Rechte am Markennamen Scout, der auf ein Modell des ehemaligen US-Herstellers International Harvester zurückgeht, mit der Übernahme von Navistar im Jahr 2020. International Harvester war ein Hersteller von Landmaschinen, Autos und Lkw, der 1985 aufgelöst wurde. Die Lkw-Sparte wurde dann als Navistar weitergeführt.

Beim Scout handelte es sich um einen zweitürigen Geländewagen, der zwischen 1961 und 1980 gebaut wurde. Die Grafiken, die nun veröffentlicht wurden, zeigen aber einen viertürigen Geländewagen. Entsprechend der Marken-Geschichte soll es sich den Berichten zufolge um „robuste Offroader“ handeln, nicht um komfortable Straßen-SUV. Viele Details zu den beiden Fahrzeugen, etwa die Plattform, sind noch nicht bekannt.

Den Quellen zufolge will VW zunächst 100 Millionen US-Dollar (derzeit rund 95 Millionen Euro) in das noch zu gründende Unternehmen investieren. Damit soll vor allem die Struktur geschaffen und das Management aufgebaut werden – wie viele Mitarbeiter Scout beschäftigen soll, wird nicht genannt. Es sei aber möglich, dass VW auch externe Geldgeber an Bord holt.

– ANZEIGE –

Um die Abhängigkeit von China zu verringern, hat sich VW-Chef Herbert Diess in den vergangenen Wochen und Monaten wieder verstärkt dem US-Markt zugewendet. Ende April gab es Berichte, wonach VW eine zweite US-Fabrik neben dem bestehenden Werk in Chattanooga, Tennessee, bauen wolle. Dort könnte laut Reuters-Informationen zunächst der ID. Buzz für den US-Markt gebaut werden, es war aber auch von einem elektrischen Pickup die Rede. Ob dieser auch unter der Marke VW auf den Markt kommen soll, wurde damals nicht genannt.

Der VW-Konzern hatte bereits angekündigt, in den kommenden Jahren mehrere Milliarden Euro in Nordamerika zu investieren und dort bis 2030 25 neue Elektromodelle auf den Markt zu bringen – diese sollen dann die 55 Prozent des US-Umsatzes ausmachen.

wsj.com (Paywall), techcrunch.com