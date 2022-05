Micro Mobility präsentiert Launch-Edition des Microlino

Micro Mobility Systems hat die Launch-Edition seines elektrischen Leichtfahrzeugs Microlino vorgestellt. Bei der limitierten Pioneer Series handelt es sich um die ersten 999 Fahrzeuge, die in Turin vom Band laufen werden.

Alle Microlinos der Pioneer Series sind mit einem 10,5-kWh-Akku für eine Reichweite von bis zu 177 Kilometern ausgestattet und kommen in zwei verschiedenen Farben, die nur in dieser speziellen Serie erhältlich sind: Atlantis Blue und Torino Aluminum. Mit dieser Farbgebung soll der Microlino an den Micro Scooter sein, den Firmengründer Wim Ouboter 1999 auf den Markt gebracht hat. Die Markteinführung des Microlino soll am 24. Mai stattfinden.

Damit wird die Pioneer Series die mittlere der drei angekündigten Batterie-Varianten nutzen. Zur IAA 2021 hatte Micro Mobility Systems die Serienversion vorgestellt und die technischen Daten veröffentlicht. Die kleinere Batterie kommt auf 6 kWh, die große auf 14 kWh. Der Motor des 435 Kilogramm schweren Fahrzeugs leistet nominal 12,5 kW und 19 kW in der Spitze.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Die Pioneer Series ist für alle, die uns seit dem ersten Tag unterstützen. Die, die ihren Microlino vor fast 6 Jahren reserviert haben, als wir unser Microlino-Konzeptfahrzeug zum ersten Mal auf dem Genfer Autosalon präsentiert haben“, schreibt Merlin Ouboter auf dem Firmenblog. „Diejenigen von euch, die an unseren Umfragen teilgenommen und uns geholfen haben, den Microlino Wirklichkeit werden zu lassen. Ihr habt an uns geglaubt, trotz aller Herausforderungen.“

Kürzlich hatte Micro Mobility Systems die Endmontagelinie für den Microlino in Turin in Betrieb genommen. Laut den Angaben von Anfang Mai wurden damals noch die letzten Vorserienfahrzeuge produziert.

microlino-car.com