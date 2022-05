Micro Mobility Systems nimmt Endmontagelinie für Microlino in Betrieb

Nach mehreren Verzögerungen steht der Beginn der Serienproduktion des elektrischen Leichtfahrzeugs Microlino offenbar kurz bevor. Wie Micro Mobility Systems mitteilt, wurde die Montagelinie im italienischen Turin in Betrieb genommen. Derzeit werden noch die letzten Vorserienfahrzeuge produziert.

Die Halle der Endmontagelinie in Turin ist 3.000 Quadratmeter groß und komplett mit Solarpanels bedeckt. Laut Unternehmen sollen dort bis zu 100 Personen beschäftigt werden. Nach einer anfänglichen Hochlaufphase soll alle 20 Minuten ein Microlino von der Produktionslinie rollen. Mehr als 80 Prozent der einzelnen Teile des Microlino seien in Europa hergestellt, die meisten davon in Italien, so Micro Mobility Systems weiter.

Erst Anfang des Jahres hatte Micro Mobility Systems den Produktionsstart seines Leichtfahrzeugs auf Anfang März 2022 verschoben. Als Grund gab das Unternehmen anhaltender Engpässe in der globalen Lieferkette an. Die Auslieferung erster Kundenfahrzeuge wurde für April oder Mai in der Schweiz und bald darauf in Deutschland angekündigt. Angaben zu den Gründen der erneuten Verzögerungen machte Micro Mobility Systems in seiner jüngsten Mitteilung nicht.

Die Serienversion des Microlino 2.0 stellte Micro Mobility Systems im vergangenen Jahr vor. Das elektrische Leichtfahrzeug wird in den drei Editionen Urban, Dolce und Competizione und mit drei Batterieversionen für 95, 175 bzw. 230 Kilometer Reichweite erhältlich sein.

