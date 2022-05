Lucid-Entwicklungschef Eric Bach über das Ende der Reichweitenangst von Diesel-Dieter

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Lucid Motors hat am Freitag sein erstes Studio in Europa in München eröffnet. Wir haben vor Ort mit Entwicklungschef Eric Bach über Lucids Ambitionen, die Entwicklung der Limousine Air und das Ende der Reichweitenangst gesprochen. Darin teilt Bach auch spannende Learnings und Einschätzungen über die „Trägheit des Systems“ bei traditionellen OEM.

Der deutsche Automobil-Experte hat in Erlangen studiert, war bei Tesla an der Entwicklung von Model S, Y und 3 beteiligt und bringt sein Know-how in Sachen E-Traktion nun bei Lucid im Air erneut auf die Straße. Das Besondere: Lucid macht vieles selbst. Die High-Tech-Komponenten führen zu einem kompakten Packaging mit enormen Raumgewinnen für die Passagiere und ihr Gepäck. Alle Details und einen physikalischen Einführungskurs vermittelt Eric Bach im Gespräch mit electrive.net-Chefredakteur Peter Schwierz. Viel Spaß!