TfL nimmt E-Busse nach Brand von den StraÃŸen

Transport for London (TfL) hat vorsorglich rund 90 elektrische Doppeldecker-Busse vom Typ MetroDecker EV von Switch Mobility aus dem Dienst genommen, nachdem am vergangenen Sonntag bei einem Großbrand in der Busgarage Potters Bar in Hertfordshire nördlich von London sechs E-Busse dieses Typs in Flammen aufgegangen waren.

Es handelt sich laut TfL um eine Vorsichtsmaßnahme, da vermutet wird, dass ein Lade- oder Batteriefehler den Brand verursacht haben könnte. Die Untersuchungen zur Brandursache dauern aber noch an.

mylondon.news, standard.co.uk