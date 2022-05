CitroÃ«n baut bald auch E-Bikes

Citroën steigt in den Markt für Mikromobilität ein und wird noch in diesem Jahr unter Citroën Electric Bikes die ersten Pedelec-Modelle in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbieten. Zu den ersten Modellen, die ab Juni am Markt erhältlich sein werden, zählen City-E-Bikes.

Wie die französische Stellantis-Marke mitteilt, sollen weitere Modelle im Laufe der nächsten Monate folgen, darunter auch Falträder. Die Zweiräder werden unter der Marke Citroën Electric Bikes auf den Markt kommen.

Details oder Preise zu den E-Bikes nennen die Franzosen in der kurzen Ankündigung noch nicht – das wird dann wohl zum Verkaufsstart folgen. Zur Ausrichtung heißt es in der Mitteilung nur: „Damit zielt Citroën vor allem auf die funktionale Anwendung von E-Bikes im Alltag oder auf Reisen ab sowie auf ein ansprechendes Design.“

Einen Hinweis auf einen möglichen Partner gibt es nur am Rande: Als Bildquelle wird die Elektro Mobile Deutschland GmbH genannt, ein Fahrradhändler mit Sitz in Offenburg. EMD vertreibt bereits die E-Bikes der Stellantis-Marke Jeep.

